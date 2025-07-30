На Камчатке произошло самое мощное за десятилетие землетрясение, объявлена угроза цунами

На Камчатском полуострове произошло самое мощное за последнее десятилетие землетрясение. В регионе повреждена административная инфраструктура и объявлена угроза цунами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Первые подземные толчки начались в городе Северо-Курильск в 11:30 по местному времени.

По словам очевидцев, в этот момент задрожала мебель, в магазинах с полок магазинов упал товар, начала падать бытовая техника и срабатывать сигнализации у автомобилей.

Согласно предварительной оценке сейсмологов, сила толчка составила до 7,9 баллов.

По данным росСМИ, землетрясения произошли также в Северо-Курильске и Петропавловске. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались толчки силой 7-8 баллов.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в регионе объявлена угроза цунами, проводится эвакуация жителей на возвышенность из потенциально опасной зоны.

"Экстренные службы работают в полном объеме, ситуация под контролем. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей и восстановления нормальной жизни в районе", - написал он.

Поврежден детский сад

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что регион испытал "сильнейшие толчки за последнее десятилетие".

"Объявлена угроза цунами, сила волны уточняется, призываю всех не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкоговорящей связи", - отметил Солодов.

В детском саду №15 "Родничок" в городе Северо-Курильск обвалилась часть фасада. Внутри детей не было - в помещении проводился ремонт и рабочие смогли вовремя покинуть здание.

Угроза цунами и новые толчки

После землетрясения Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило угрозу цунами на полуострове Аляска.

Об угрозе цунами для побережья своей страны сообщило и метеорологическое агентство Японии.

Тем временем, как сообщают росСМИ, первые волны цунами достигли берегов Северо-Курильска.

На Камчатке произошел новый подземный толчок магнитудой 5,8 баллов.