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Землетрясение на Камчатке: Япония, Аляска и Гавайи объявили об угрозе цунами

Среда 30 июля 2025 04:45
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Землетрясение на Камчатке: Япония, Аляска и Гавайи объявили об угрозе цунами Иллюстративное фото: в ряде регионов Тихого океана объявлена угроза цунами (Юлий Зозуля/Укринформ)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты и Япония объявили предупреждение о цунами после мощного землетрясения у восточного побережья России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США и Bloomberg.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 8,7 произошло к юго-востоку от города Петропавловск-Камчатский на Камчатском полуострове утром в среду, 30 июля, по местному времени.

"Образовалось цунами, которое может нанести ущерб побережьям всех островов штата Гавайи", - говорится в сообщении Системы предупреждения о цунами Национальной метеорологической службы США.

Жителей призывают принять срочные меры для защиты жизни и имущества.

Служба также объявила об угрозе цунами для всего западного побережья США и Канады, а также Алеутских островов, острова Гуам, Филиппин, России и некоторых островов Тихого океана, в частности Яп и Маршалловых островов.

Служба также объявила об угрозе цунами для всего западного побережья США и Канады, в частности для Калифорнии, Орегона, Вашингтона, Британской Колумбии и Аляски.

Предупреждение распространяется от границы Калифорнии с Мексикой через Орегон и Вашингтон до Британской Колумбии в Канаде, а затем продолжается до Южной Аляски и полуострова Аляска.

Кроме того, угроза цунами объявлена для Алеутских островов, острова Гуам, Филиппинам, России и некоторым островам Тихого океана, в частности Япу и Маршалловым островам.

Угроза для Японии

Японская государственная телерадиокомпания NHK предупредила о риске цунами и призвала людей покинуть побережье.

Телерадиокомпания показала автомобили, уезжающие из прибрежных районов Мацусима в префектуре Мияги на севере Японии.

По данным Национальной метеорологической службы, в некоторых районах Японии высота волн может достичь 3 метров.

Для сравнения, во время катастрофического цунами 2011 года, высота волн достигала почти 40 метров.

Землетрясение на Камчатке: Япония, Аляска и Гавайи объявили об угрозе цунами

Источник: The United States Geological Survey (USGS) (earthquake.usgs.gov)

Землетрясения на Камчатке

Утром 30 июля на Камчатском полуострове произошло землетрясение магнитудой свыше 8 баллов.

В городе Северо-Курильск поврежден детский сад, в регионе также объявлена угроза цунами. По данным местных властей, это самые мощные толчки в регионе за последние десятки лет.

Добавим, что прыдудущее мощное землетрясение произошло на Камчатке в августе 2024 года. Тогда магнитуда толчков составила 7,2 балла, а после них началось извержение вулкана Шивелуч.

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