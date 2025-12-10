ua en ru
Трамп высказался о перспективах выборов в Украине и роли Зеленского

США, Среда 10 декабря 2025 23:56
Трамп высказался о перспективах выборов в Украине и роли Зеленского Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В новых комментариях президент США Дональд Трамп вновь обратил внимание на ситуацию вокруг выборов в Украине и переговоров о прекращении боевых действий, подчеркнув настроения украинского общества и призвав к политическим решениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа для прессы.

Президент США во время общения с прессой указал, что, по его словам, значительная часть украинцев ожидает перехода к политическому процессу.

Он вновь публично обратился к украинскому руководству с призывом рассмотреть возможность заключения мирного соглашения с Россией и вернуться к вопросу проведения выборов в стране.

По его словам, ключевым фактором выступает желание общества завершить конфликт. Трамп отметил, что, как он утверждает, большинство украинцев ожидают достижения договоренностей.

«Зеленскому нужно быть реалистом. У них давно не было выборов. Они теряют огромное количество людей. 82% украинцев требуют заключить соглашение. Они хотят, чтобы было заключено соглашение. Я это понимаю. Они теряют тысячи и тысячи людей каждую неделю. Они хотят, чтобы это закончилось», – сказал он.

Что еще сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ряд европейских лидеров выразили готовность провести совместные переговоры с украинской стороной и представителями Вашингтона, указав, что такая встреча, по его словам, может состояться уже на выходных.

Также, президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные перехватили венесуэльский танкер у побережья страны, назвав происходящее "интересным днём с точки зрения новостей", и добавил, что в ближайшее время Вашингтон готовит и другие шаги, направленные против режима Николаса Мадуро.

Напоминаем, что заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик отметил, что боевые действия, повредившие избирательную инфраструктуру и вызвавшие масштабное перемещение населения, серьезно осложнили проведение голосования, поэтому подготовка к свободным и безопасным выборам в Украине по международным стандартам потребует как минимум нескольких месяцев.

Отметим, что Владимир Зеленский заявил, что ждет от народных депутатов конкретных предложений по вопросу выборов в Украине в условиях военного положения. По его словам, он обсудил эту тему с представителями парламента и подчеркнул, что не позволит появляться спекуляциям, направленным против государства.

