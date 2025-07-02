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У Зеленского отреагировали на слухи об остановке поставок оружия из США

Киев, Среда 02 июля 2025 17:05
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У Зеленского отреагировали на слухи об остановке поставок оружия из США Фото: Андрей Ермак, руководитель Офис президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам необходимо реагировать только на официальную информацию в контексте слухов о возможной приостановке поставок американского оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, украинские чиновники продолжают работу.

"Меньше задумывайтесь над острыми заголовками об обороне, где может быть более официальная информация", - добавил Ермак.

Остановка поставок

Напомним, ранее Politico написало о том, что США якобы приостановили поставки ракет для противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов в Украину.

Позже NYT со ссылкой на источники уточнило, что США не будут предоставлять Украине ракеты для систем Patriot, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды в течение нескольких месяцев.

В то же время Министерство обороны Украины отметило, что никаких официальных сообщений США о приостановке поставок не было.

Ведомство пообещало провести телефонный разговор с американскими коллегами, чтобы выяснить детали.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что поставки оружия из США продолжаются.

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