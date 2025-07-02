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У Зеленського відреагували на чутки про зупинку поставок зброї зі США

Київ, Середа 02 липня 2025 17:05
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У Зеленського відреагували на чутки про зупинку поставок зброї зі США Фото: Андрій Ермак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям необхідно реагувати тільки на офіційну інформацію в контексті чуток про можливе припинення поставок американської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

За його словами, українські чиновники продовжують роботу.

"Менше замислюйтеся над гострими заголовками про оборону, де може бути більш офіційна інформація", - додав Єрмак.

Зупинення поставок

Нагадаємо, раніше Politico написало про те, що США нібито призупинили постачання ракет для протиповітряної оборони та артилерійських снарядів в Україну.

Пізніше NYT з посиланням на джерела уточнило, що США не надаватимуть Україні ракети для систем Patriot, керовані авіабомби та артилерійські снаряди протягом кількох місяців.

Водночас Міністерство оборони України зазначило, що жодних офіційних повідомлень США про припинення поставок не було.

Відомство пообіцяло провести телефонну розмову з американськими колегами, щоб з'ясувати деталі.

Зі свого боку радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що постачання зброї зі США триває.

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