У Зеленського відреагували на чутки про зупинку поставок зброї зі США

Українцям необхідно реагувати тільки на офіційну інформацію в контексті чуток про можливе припинення поставок американської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram .

"Менше замислюйтеся над гострими заголовками про оборону, де може бути більш офіційна інформація", - додав Єрмак.

За його словами, українські чиновники продовжують роботу.

Зупинення поставок

Нагадаємо, раніше Politico написало про те, що США нібито призупинили постачання ракет для протиповітряної оборони та артилерійських снарядів в Україну.

Пізніше NYT з посиланням на джерела уточнило, що США не надаватимуть Україні ракети для систем Patriot, керовані авіабомби та артилерійські снаряди протягом кількох місяців.

Водночас Міністерство оборони України зазначило, що жодних офіційних повідомлень США про припинення поставок не було.

Відомство пообіцяло провести телефонну розмову з американськими колегами, щоб з'ясувати деталі.

Зі свого боку радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що постачання зброї зі США триває.

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