США остановили поставки оружия в Украину на несколько месяцев, - NYT
Белый дом объявил о паузе в поставках ракет для систем Patriot, управляемых авиабомб и артиллерийских снарядов в Украину. Эти вооружения являются ключевыми в обороне Украины, особенно в зоне обострения боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Официальные лица США заявили, что боеприпасы не будут поставляться в Украину в течение нескольких месяцев.
Причины решения и реакция Белого дома
Официально решение приостановить помощь объяснили как приоритет интересов США после анализа готовности армии. Представитель Белого дома Анна Келли указала на необходимость защиты национальной обороноспособности.
Кроме того, в администрации отмечают, что подобный подход укрепляет боеготовность США перед потенциальными угрозами. В Пентагоне подчеркнули, что опции помощи Украине сохраняются.
Опасения в Конгрессе и последствия для Украины
Сенатор Джин Шахин предупредила, что пауза существенно ослабит воздушную оборону Украины, увеличив риск гражданских жертв. Демократы особо акцентируют, что приостановка помощи произошла в самый опасный момент.
Для истощения запасов США были причины еще при администрации Байдена нехватка как современных, так и базовых вооружений. Прогнозы Конгресса и аналитиков предвещают трудности с возобновлением поставок.
Механизмы поставок и возможные сроки возвращения помощи
США поставляли Украине оружие двумя путями: из запасов Пентагона с возможностью быстрого пополнения и напрямую через программы закупки у производителей. Первые запасы почти исчерпаны, а большие контракты продолжат исполнение позже.
Сроки возобновления помощи напрямую зависят от одобрения президентом и завершения ревизии запасов. Пентагон заявил, что следит за развитием событий и готов адаптировать стратегию при необходимости.
Глобальные риски и стратегические приоритеты США
Трамп сослался на глобальные обязательства США и подчеркнул важность сохранения военной мощности. Это показало, что Украина уже не является единственным приоритетом в военном планировании США.
При этом аналогичные проблемы испытывают союзники Европы, что может усилить давление на Вашингтон и побудить к ускоренному пополнению боезапасов.
Напомним, издание Politico сообщило о паузе в поставках оружия в Украину. Среди оружия, поставки которого приостанавливаются, - 155-мм артиллерийские снаряды, переносные ракеты Stinger, батареи ПВО Patriot и ракеты Hellfire,
Вся помощь оружием от США Украине была на короткое время приостановлена в феврале, а вторая более длительная пауза была в марте. Прекращение передачи разведданных Украине позволило Москве отбить часть Курской области.
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