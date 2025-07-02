США остановили поставки оружия в Украину на несколько месяцев, - NYT

Белый дом объявил о паузе в поставках ракет для систем Patriot, управляемых авиабомб и артиллерийских снарядов в Украину. Эти вооружения являются ключевыми в обороне Украины, особенно в зоне обострения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Официальные лица США заявили, что боеприпасы не будут поставляться в Украину в течение нескольких месяцев.

Причины решения и реакция Белого дома

Официально решение приостановить помощь объяснили как приоритет интересов США после анализа готовности армии. Представитель Белого дома Анна Келли указала на необходимость защиты национальной обороноспособности.

Кроме того, в администрации отмечают, что подобный подход укрепляет боеготовность США перед потенциальными угрозами. В Пентагоне подчеркнули, что опции помощи Украине сохраняются.

Опасения в Конгрессе и последствия для Украины

Сенатор Джин Шахин предупредила, что пауза существенно ослабит воздушную оборону Украины, увеличив риск гражданских жертв. Демократы особо акцентируют, что приостановка помощи произошла в самый опасный момент.

Для истощения запасов США были причины еще при администрации Байдена нехватка как современных, так и базовых вооружений. Прогнозы Конгресса и аналитиков предвещают трудности с возобновлением поставок.

Механизмы поставок и возможные сроки возвращения помощи

США поставляли Украине оружие двумя путями: из запасов Пентагона с возможностью быстрого пополнения и напрямую через программы закупки у производителей. Первые запасы почти исчерпаны, а большие контракты продолжат исполнение позже.

Сроки возобновления помощи напрямую зависят от одобрения президентом и завершения ревизии запасов. Пентагон заявил, что следит за развитием событий и готов адаптировать стратегию при необходимости.

Глобальные риски и стратегические приоритеты США

Трамп сослался на глобальные обязательства США и подчеркнул важность сохранения военной мощности. Это показало, что Украина уже не является единственным приоритетом в военном планировании США.

При этом аналогичные проблемы испытывают союзники Европы, что может усилить давление на Вашингтон и побудить к ускоренному пополнению боезапасов.