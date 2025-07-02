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США остановили поставки оружия Украине? Что говорят в Минобороны

Среда 02 июля 2025 13:59
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США остановили поставки оружия Украине? Что говорят в Минобороны Фото: США остановили поставки оружия Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи от Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Украинская сторона обратила внимание на сообщения о задержке поставок определенных элементов выделенных ранее пакетов оборонной помощи от Соединенных Штатов и выясняет актуальные фактические обстоятельства поставок", - отметили в Минобороны.

Сообщается, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставках.

Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей. О результатах контактов американскими партнерами будет дополнительно сообщено на уровне Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины.

"Отдельные лица в Украине, которые сейчас дают публичные комментарии по этой ситуации, по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными. Просьба обращать внимание на официальную и проверенную информацию от надежных источников", - добавили в министерстве.

Важность планирования военной помощи

В оборонном ведомстве также отмечают, что Украине критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи - прежде всего, в сфере укрепления систем противовоздушной защиты.

"Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку и высоко ценим усилия американских партнеров, направленные на достижение настоящего мира. Подчеркиваем, что путь к прекращению войны лежит через последовательное и совместное давление на агрессора, а также через постоянную поддержку Украины", - добавили в Минобороны.

США заявили о приостановке передачи Украине ракет к ПВО и снарядов

Первым информацию о том, что Пентагон приостанавливает некоторые поставки в Украину высокоточных боеприпасов, включая ракеты ПВО, обнародовало авторитетное издание Politico со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что данное решение принял глава политического отдела американского военного ведомства Элбридж Колби после проверки имеющихся запасов. Мол, причиной приостановки стали опасения относительно запасов вооружений в США.

Между тем Белый дом уже подтвердил приостановление поставок некоторых вооружений Украине. Американские медиа со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Анну Келли сообщают, что Вашингтон действительно прекратил передачу Украине ряда видов вооружений, включая ракеты для систем ПВО и высокоточные боеприпасы.

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