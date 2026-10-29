Гуманитарную миссию в Олешках будут освещать журналисты Newsmax, - Мелания Трамп
Первая леди США Мелания Трамп заявила, что в оккупированные Олешки Херсонской области отправятся несколько журналистов Newsmax, чтобы независимо освещать гуманитарную миссию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.
По ее словам, представители американской прессы будут работать как с украинскими, так и российскими главами гуманитарных организаций.
"Четыре американских журналиста телеканала Newsmax будут работать в Олешках вместе с российскими и украинскими лидерами гуманитарных организаций. Выступая в качестве нейтральных наблюдателей, они будут независимо фиксировать и документировать эту историческую гуманитарную миссию", - говорится в посте.
Перед этим этот же анонс по поводу журналистов из Newsmax сделал спецпредставитель диктатора РФ Путина Кирилл Дмитриев.
Перемирие в Олешках
Напомним, 27 октября в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Она включает в себя помощь гражданским и эвакуацию жителей. Режим тишины продлиться до 22:59 1 ноября.
Вчера уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что первые 30 часов перемирия в Олешках прошли без инцидента. Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает координировать выполнение достигнутых договоренностей с целью помочь жителям города.
Также мы писали, что по данным Fox News, Украина и Россия согласовали ежемесячную помощь в Херсонской области после гуманитарной миссии в Олешках.