У Зеленского объяснили цель встречи Уиткоффа с Путиным
Россия не способна предложить никаких решений, которые бы привели к завершению войны, а встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным принципиально ничего не изменит.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, позиция Кремля остается неизменной - Путин продолжает продвигать идею так называемого "возвращения своего", хотя с 1991 года Россия существует в международно признанных границах и не имеет никаких законных оснований для претензий на украинские территории.
"Путину нужна не только фактическая оккупация, но и европейское признание права на захват новых земель. Его цель - выиграть время, сохранить доходы от экспорта нефти и газа в Индию, Бразилию и Китай, а также добиться более мягкой риторики администрации Трампа и уменьшения внимания США к войне", - подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что Москва хочет снизить объемы военной помощи Украине, в частности путем запрета продажи оружия через посредников и европейские альянсы. Однако Трамп, по его словам, понимает тактику Кремля и не пойдет на ключевые уступки.
Подоляк также отметил, что Россия может пытаться "купить" благосклонность США через экономические предложения - от доступа к российской нефтедобыче и арктическим проектам до схем продажи газа на европейский рынок через американских посредников.
Впрочем, он убежден, что эти идеи больше не будут работать, в частности с учетом политического стиля Трампа.
Что известно о визите Уиткоффа в Москву
Напомним, сегодня, 6 августа, в Москве состоялась встреча спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Переговоры продолжались около трех часов. Уиткофф прибыл в Россию утром того же дня. В аэропорту Внуково-2 его встретил спецпредставитель РФ по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев.
Во время встречи спецпредставителя президента США и российского диктатора состоялся обмен сигналами относительно войны в Украине.
Заметим, что визит спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву стал пятым по счету с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Подробнее о визите Уиткоффа в Москву и что этому предшествовало - в материале РБК-Украина.
Какие именно ограничения США могут ввести против России, читайте в отдельном материале РБК-Украина.