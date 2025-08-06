ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Зеленского объяснили цель встречи Уиткоффа с Путиным

Среда 06 августа 2025 16:03
UA EN RU
У Зеленского объяснили цель встречи Уиткоффа с Путиным Фото: российский диктатор Владимир Путин и спецпредставитель США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Дмитрий Олейник

Россия не способна предложить никаких решений, которые бы привели к завершению войны, а встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным принципиально ничего не изменит.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, позиция Кремля остается неизменной - Путин продолжает продвигать идею так называемого "возвращения своего", хотя с 1991 года Россия существует в международно признанных границах и не имеет никаких законных оснований для претензий на украинские территории.

"Путину нужна не только фактическая оккупация, но и европейское признание права на захват новых земель. Его цель - выиграть время, сохранить доходы от экспорта нефти и газа в Индию, Бразилию и Китай, а также добиться более мягкой риторики администрации Трампа и уменьшения внимания США к войне", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Москва хочет снизить объемы военной помощи Украине, в частности путем запрета продажи оружия через посредников и европейские альянсы. Однако Трамп, по его словам, понимает тактику Кремля и не пойдет на ключевые уступки.

Подоляк также отметил, что Россия может пытаться "купить" благосклонность США через экономические предложения - от доступа к российской нефтедобыче и арктическим проектам до схем продажи газа на европейский рынок через американских посредников.

Впрочем, он убежден, что эти идеи больше не будут работать, в частности с учетом политического стиля Трампа.

Что известно о визите Уиткоффа в Москву

Напомним, сегодня, 6 августа, в Москве состоялась встреча спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры продолжались около трех часов. Уиткофф прибыл в Россию утром того же дня. В аэропорту Внуково-2 его встретил спецпредставитель РФ по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев.

Во время встречи спецпредставителя президента США и российского диктатора состоялся обмен сигналами относительно войны в Украине.

Заметим, что визит спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву стал пятым по счету с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Подробнее о визите Уиткоффа в Москву и что этому предшествовало - в материале РБК-Украина.

Какие именно ограничения США могут ввести против России, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Кремль Стив Уиткофф
Новости
Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали
Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО