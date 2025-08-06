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У Зеленського пояснили мету зустрічі Віткоффа з Путіним

Середа 06 серпня 2025 16:03
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У Зеленського пояснили мету зустрічі Віткоффа з Путіним Фото: російський диктатор Володимир Путін та спецпредставник США Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Дмитро Олійник

Росія не здатна запропонувати жодних рішень, які б привели до завершення війни, а зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним принципово нічого не змінить.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, позиція Кремля залишається незмінною - Путін продовжує просувати ідею так званого "повернення свого", хоча з 1991 року Росія існує у міжнародно визнаних кордонах і не має жодних законних підстав для претензій на українські території.

"Путіну потрібна не лише фактична окупація, а й європейське визнання права на захоплення нових земель. Його мета - виграти час, зберегти прибутки від експорту нафти та газу до Індії, Бразилії та Китаю, а також домогтися м’якшої риторики адміністрації Трампа і зменшення уваги США до війни", - наголосив Подоляк.

Він додав, що Москва хоче знизити обсяги військової допомоги Україні, зокрема шляхом заборони продажу зброї через посередників та європейські альянси. Однак Трамп, за його словами, розуміє тактику Кремля і не піде на ключові поступки.

Подоляк також зазначив, що Росія може намагатися "купити" прихильність США через економічні пропозиції - від доступу до російського нафтовидобутку та арктичних проєктів до схем продажу газу на європейський ринок через американських посередників.

Втім, він переконаний, що ці ідеї більше не працюватимуть, зокрема з урахуванням політичного стилю Трампа.

Що відомо про візит Віткоффа до Москви

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, у Москві відбулася зустріч спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали близько трьох годин. Віткофф прибув до Росії вранці того ж дня. В аеропорту Внуково-2 його зустрів спецпредставник РФ з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.

Під час зустрічі спецпредставника президента США і російського диктатора відбувся обмін сигналами щодо війни в Україні.

Зауважимо, що візит спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви став п’ятим за рахунком з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Детальніше про візит Віткоффа до Москви та що цьому передувало - в матеріалі РБК-Україна.

Які саме обмеження США можуть запровадити проти Росії, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Путін Кремль Стів Віткофф
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