У Зеленського пояснили мету зустрічі Віткоффа з Путіним

Росія не здатна запропонувати жодних рішень, які б привели до завершення війни, а зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним принципово нічого не змінить.

За його словами, позиція Кремля залишається незмінною - Путін продовжує просувати ідею так званого "повернення свого", хоча з 1991 року Росія існує у міжнародно визнаних кордонах і не має жодних законних підстав для претензій на українські території.

"Путіну потрібна не лише фактична окупація, а й європейське визнання права на захоплення нових земель. Його мета - виграти час, зберегти прибутки від експорту нафти та газу до Індії, Бразилії та Китаю, а також домогтися м’якшої риторики адміністрації Трампа і зменшення уваги США до війни", - наголосив Подоляк.

Він додав, що Москва хоче знизити обсяги військової допомоги Україні, зокрема шляхом заборони продажу зброї через посередників та європейські альянси. Однак Трамп, за його словами, розуміє тактику Кремля і не піде на ключові поступки.

Подоляк також зазначив, що Росія може намагатися "купити" прихильність США через економічні пропозиції - від доступу до російського нафтовидобутку та арктичних проєктів до схем продажу газу на європейський ринок через американських посередників.

Втім, він переконаний, що ці ідеї більше не працюватимуть, зокрема з урахуванням політичного стилю Трампа.