ua en ru
Чт, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала Харьков дронами: враг попал в учебное заведение, в городе пожар

05:00 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
РФ атаковала Харьков дронами: враг попал в учебное заведение, в городе пожар Фото: на город летели реактивные и обычные дроны (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Додати як бажане джерело в Google

Россияне в ночь на 29 октября атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела последствия зафиксированы по меньшей мере в двух районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

По данным Воздушных сил ВСУ, в эту ночь враг неоднократно запускал в направлении Харькова реактивные и обычные ударные дроны.

Мэр Игорь Терехов примерно в 03:17 проинформировал, что в Холодногорском районе был зафиксирован удар. На месте атаки возник пожар.

Еще через час, в 04:40, мэр написал, что произошло попадание беспилотника по Салтовскому району. Впоследствии он уточнил, что под ударом находилось учебное заведение.

"По уточненной информации Ситуационного центра, враг нанес удар по учебному заведению", - сообщил Терехов.

Обстрелы Харькова

Напомним, поздно вечером 27 октября россияне тоже атаковали Харьков дронами. В результате обстрела горели многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание. Также были повреждены дома, гаражи и авто.

Также мы писали, что 24 октября в результате очередной российской атаке был уничтожен последний в Харькове работающий гипермаркет "Эпицентр".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Харьков Война в Украине
Новости
Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России
Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России
Аналитика
Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским