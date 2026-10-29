РФ атаковала Харьков дронами: враг попал в учебное заведение, в городе пожар
Россияне в ночь на 29 октября атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела последствия зафиксированы по меньшей мере в двух районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
По данным Воздушных сил ВСУ, в эту ночь враг неоднократно запускал в направлении Харькова реактивные и обычные ударные дроны.
Мэр Игорь Терехов примерно в 03:17 проинформировал, что в Холодногорском районе был зафиксирован удар. На месте атаки возник пожар.
Еще через час, в 04:40, мэр написал, что произошло попадание беспилотника по Салтовскому району. Впоследствии он уточнил, что под ударом находилось учебное заведение.
"По уточненной информации Ситуационного центра, враг нанес удар по учебному заведению", - сообщил Терехов.
Обстрелы Харькова
Напомним, поздно вечером 27 октября россияне тоже атаковали Харьков дронами. В результате обстрела горели многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание. Также были повреждены дома, гаражи и авто.
Также мы писали, что 24 октября в результате очередной российской атаке был уничтожен последний в Харькове работающий гипермаркет "Эпицентр".