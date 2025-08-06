Уиткофф и Путин "обменялись сигналами" по войне в Украине, - Кремль

В ходе встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина произошел обмен сигналами по войне в Украине.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ".

"С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа", - рассказал Ушаков.

По его словам, сейчас Путин "владеет полнотой информации" о таких сигналах, а Трампу о результатах переговоров еще не докладывали.

"Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", - добавил он.