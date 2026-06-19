В Кремле выдвинули дерзкое условие Европе для участия в мирных переговорах
Страны Европейского Союза ошибаются, полагая, что диалог с Россией нужно строить с позиции силы.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Это самая большая ошибка - вытекает ли она из некомпетентности, из их дезинформированности или их глупости - точно мы не знаем, но это факт", - сказал он.
Песков отметил, что Европе для участия в переговорах необходимо "ознакомиться с реальным положением дел, в частности в украинском конфликте", и добавил, что якобы не Москва была инициатором прекращения контактов с ЕС.
Он также нафантазировал, что Киев "находится в очень затруднительном положении", однако "продолжает придерживаться линии, которая не направлена на переговоры".
При этом пресс-секретарь Кремля заявил, что переговоры со страной-агрессором с позиции силы ни к чему не приведут. Он также анонсировал новые удары по объектам в Украине.
В то же время Песков подчеркнул, что страна-агрессор якобы готова к мирным переговорам, и отметил, что российский диктатор неоднократно заявлял о готовности Москвы к диалогу.
Напомним, после удара украинских военных по Московскому НПЗ президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам России с призывом давить на Путина, если они хотят положить конец последствиям войны, развязанной Кремлем.
Глава государства отметил, что, по имеющимся данным, более половины россиян поддерживают прекращение боевых действий. В то же время он подчеркнул, что жители РФ видят отсутствие существенных успехов российской армии на фронте.