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В Кремле выдвинули дерзкое условие Европе для участия в мирных переговорах

13:42 19.06.2026 Пт
2 мин
Москва якобы готова к диалогу, но Песков сразу же анонсировал новые удары
aimg Валерий Ульяненко
В Кремле выдвинули дерзкое условие Европе для участия в мирных переговорах Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора (Getty Images)
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Страны Европейского Союза ошибаются, полагая, что диалог с Россией нужно строить с позиции силы.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Это самая большая ошибка - вытекает ли она из некомпетентности, из их дезинформированности или их глупости - точно мы не знаем, но это факт", - сказал он.

Песков отметил, что Европе для участия в переговорах необходимо "ознакомиться с реальным положением дел, в частности в украинском конфликте", и добавил, что якобы не Москва была инициатором прекращения контактов с ЕС.

Он также нафантазировал, что Киев "находится в очень затруднительном положении", однако "продолжает придерживаться линии, которая не направлена ​​на переговоры".

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При этом пресс-секретарь Кремля заявил, что переговоры со страной-агрессором с позиции силы ни к чему не приведут. Он также анонсировал новые удары по объектам в Украине.

В то же время Песков подчеркнул, что страна-агрессор якобы готова к мирным переговорам, и отметил, что российский диктатор неоднократно заявлял о готовности Москвы к диалогу.

Напомним, после удара украинских военных по Московскому НПЗ президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам России с призывом давить на Путина, если они хотят положить конец последствиям войны, развязанной Кремлем.

Глава государства отметил, что, по имеющимся данным, более половины россиян поддерживают прекращение боевых действий. В то же время он подчеркнул, что жители РФ видят отсутствие существенных успехов российской армии на фронте.

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