Войну в Украине могут попытаться "заморозить" вдоль линии фронта, - The Economist

Неформальные переговоры между Россией и Западом возобновились, и среди обсуждаемых идей - поэтапная заморозка боевых действий вдоль линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

Что предлагают на переговорах

Одна из идей, которая сейчас обсуждается, - заморозка в два этапа. Сначала ограничить боевые действия зоной 50–70 км по обе стороны от линии фронта, а уже потом договариваться о более широком соглашении.

Между Украиной и командой президента США Дональда Трампа происходят ежедневные контакты.

Когда Россия может пойти на шаги

Высокопоставленный украинский чиновник считает, что Россия вряд ли предпримет какой-либо шаг раньше октября. По его словам, к тому времени Кремль может захотеть оказать Трампу предвыборную поддержку - и получить что-то взамен.

Наиболее вероятный сценарий - россияне будут тянуть время до следующей весны. Ставка - на разрушительную зимнюю кампанию с использованием ракет и беспилотников против энергетической инфраструктуры Украины. Цель - заставить Киев пойти на уступки.

Чего требует Россия

Препятствий для любого мирного соглашения остается немало. Россия до сих пор настаивает на так называемой "формулой Анкориджа" - серии договоренностей, якобы намеченных с Трампом на саммите Россия-Америка на Аляске прошлым летом.

Эти условия предусматривают:

юридическое признание оккупации всего Донбасса и Крыма;

фактическое признание нынешних линий в Запорожской и Херсонской областях.

Для Украины это неприемлемо.

Почему меняется настроение в США

В Вашингтоне сейчас формируются два ключевых взгляда на конфликт: России нельзя доверять, а Украина - это сторона, которая побеждает, а не проигрывает.

Успешные удары Украины по НПЗ в Москве замечают в Вашингтоне.

Министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что интеграция украинского поля боя опередила интеграцию американских вооруженных сил. Министр обороны США Пит Хегсет признал, что Америка "многому научилась" на примере операций украинских беспилотников.

Источники, близкие к Белому дому, говорят об изменении в отношении самого Трампа: конфликт для него "гуманизировался".

"Трамп пострадал от своего иранского опыта и теперь понимает, что без давления на Путина он не получит того, чего хочет", - говорит бывший украинский чиновник.

Что меняет соглашение с Ираном

Новое соглашение с Ираном теоретически открывает для США сразу несколько возможностей.

Администрация Трампа может вновь сосредоточиться на Украине. Постепенное снижение мировых цен на энергоносители может открыть пространство для ужесточения санкций против российской нефти и газа.

И главное - Россия лишится непредвиденных дивидендов от дорогой нефти: речь идет о 5-6 миллиардах долларов в месяц, которые позволяли главе Кремля вести войну с относительно комфортных финансовых позиций.

"Путин когда-то пытался сделать вид, что война далеко. Он не может этого сделать, когда россияне видят дым собственными глазами", - говорит украинская дипломатка Лана Зеркаль.