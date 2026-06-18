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В Литве сделали неожиданное заявление о мирных переговорах с РФ

19:30 18.06.2026 Чт
2 мин
Президент Литвы раскрыл истинное отношение Путина к миру
aimg Сергей Козачук
В Литве сделали неожиданное заявление о мирных переговорах с РФ Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
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Европейский Союз не должен торопиться с мирными переговорами с Россией. Кремль пока не стремится к реальному диалогу.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Почему диалог сейчас не актуален

На заседании Европейского совета в Брюсселе литовский лидер призвал ЕС дистанцироваться от попыток вовлечь российского диктатора Владимира Путина в обсуждение условий прекращения войны.

Науседа подчеркнул, что Путин учитывает только позицию силы.

"Я не думаю, что сейчас самое время начинать переговоры с Путиным, потому что Путин не хочет видеть нас за столом переговоров", - отметил он.

Президент Литвы призвал европейские страны сначала согласовать общие позиции, чтобы не повторять ошибок прошлого, когда отдельные лидеры пытались действовать самостоятельно.

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Начало реального дипломатического процесса, по его словам, возможно только после того, как Москва осознает свое поражение.

"Но сначала Россия и российский диктатор должны сами прийти к выводу, что эту войну невозможно выиграть и что россияне не побеждают", - подчеркнул Науседа.

Попытки Европы наладить диалог с Кремлем

Напомним, президент Европейского совета Антонио Кошта тайно связывался с Кремлем по поводу Украины, чтобы вовлечь российского диктатора Владимира Путина в обсуждение условий прекращения войны. Его советник уже провел две беседы с окружением главы РФ, поскольку ЕС стремится обеспечить себе место за столом переговоров после аналогичных шагов со стороны США.

Параллельно премьер-министр Италии Джорджа Мелони на ближайшем саммите выдвинет кандидатуру специального переговорщика от ЕС по войне в Украине. На эту должность планируют назначить представителя страны "средних размеров".

В то же время усилия Запада пока не приносят желаемых результатов. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, лидеры G7 и президент США Дональд Трамп сошлись во мнении, что у РФ не было серьезного желания вести переговоры, а все предыдущие попытки диалога оказались тщетными.

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