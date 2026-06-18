В Литве сделали неожиданное заявление о мирных переговорах с РФ
Европейский Союз не должен торопиться с мирными переговорами с Россией. Кремль пока не стремится к реальному диалогу.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Почему диалог сейчас не актуален
На заседании Европейского совета в Брюсселе литовский лидер призвал ЕС дистанцироваться от попыток вовлечь российского диктатора Владимира Путина в обсуждение условий прекращения войны.
Науседа подчеркнул, что Путин учитывает только позицию силы.
"Я не думаю, что сейчас самое время начинать переговоры с Путиным, потому что Путин не хочет видеть нас за столом переговоров", - отметил он.
Президент Литвы призвал европейские страны сначала согласовать общие позиции, чтобы не повторять ошибок прошлого, когда отдельные лидеры пытались действовать самостоятельно.
Начало реального дипломатического процесса, по его словам, возможно только после того, как Москва осознает свое поражение.
"Но сначала Россия и российский диктатор должны сами прийти к выводу, что эту войну невозможно выиграть и что россияне не побеждают", - подчеркнул Науседа.
Попытки Европы наладить диалог с Кремлем
Напомним, президент Европейского совета Антонио Кошта тайно связывался с Кремлем по поводу Украины, чтобы вовлечь российского диктатора Владимира Путина в обсуждение условий прекращения войны. Его советник уже провел две беседы с окружением главы РФ, поскольку ЕС стремится обеспечить себе место за столом переговоров после аналогичных шагов со стороны США.
Параллельно премьер-министр Италии Джорджа Мелони на ближайшем саммите выдвинет кандидатуру специального переговорщика от ЕС по войне в Украине. На эту должность планируют назначить представителя страны "средних размеров".
В то же время усилия Запада пока не приносят желаемых результатов. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, лидеры G7 и президент США Дональд Трамп сошлись во мнении, что у РФ не было серьезного желания вести переговоры, а все предыдущие попытки диалога оказались тщетными.