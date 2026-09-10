У Зеленского пока нет списка кандидатов в генпрокуроры, - источники

Кандидатов на смену пока нет

Пока нет даже длинного списка кандидатов, которые могли бы заменить Кравченко в должности генпрокурора, хотя Рада должна уволить его уже на следующей неделе.

По словам собеседников издания, разобравшись с "Карфагеном", Владимир Зеленский отправился с визитами в Норвегию и Канаду. До его возвращения этот вопрос был поставлен на паузу.

Чего боятся депутаты

Отставка генпрокурора внесла смятение и в депутатские ряды, говорят в парламенте. Народные избранники опасаются, что новый глава ОГП теперь может "не глядя" подписывать все подозрения против них, которые будет подавать САП.

Дело в том, что та же САП, по сути, сняла предшественника, так что конфликтовать с ней преемник Кравченко вряд ли захочет.

Поэтому среди депутатов ходит идея, что новый генпрокурор должен быть из "своих", то есть из нардепов. Но пока неясно, найдутся ли среди депутатов желающие занять этот пост.

"Нас никто не заставлял в свое время снимать неприкосновенность, которая есть во всех странах мира. Но это было наше обещание, мы это сделали, однако тогда консенсусом всех фракций ввели предохранитель - подозрения депутатам подписывает генпрокурор. А теперь "соросята" продвигают идею, чтобы их подписывал глава САП - а это нарушение этого баланса", - объясняет собеседник издания в "Слуге народа".

Дело "Карфаген": как все происходило

Напомним, вечером 4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которая "крышевала" сеть мошеннических колл-центров в структуре Офиса генпрокурора.

Тогда же, по имеющимся данным, детективы задержали заместителя начальника департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропива.

5 сентября в Офисе генерального прокурора отреагировали на ночные обыски, проведенные в рамках этого дела. Там пообещали проверить, не вышли ли детективы за пределы выданных судом разрешений.

На следующий день генеральный прокурор Руслан Кравченко впервые публично опроверг слухи о собственном "исчезновении" и заявил, что не причастен к прикрытию колл-центров. Он также сообщил, что предоставил следствию полный доступ в свой кабинет.

В тот же день прокуроры САП потребовали для Кропивы залога в 200 миллионов гривен с содержанием под стражей. Сторона обвинения настаивала на самой жесткой мере пресечения.

Вечером 6 сентября суд частично удовлетворил ходатайство и отправил Кропиву под стражу. Альтернативой стал залог в размере 120 миллионов гривен.

Ночью 7 сентября Кравченко прокомментировал собственное появление на обнародованных пленках НАБУ, назвав разговоры о сейфе с деньгами просто разговорами.