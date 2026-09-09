ua en ru
Ср, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Три топ-прокурора потеряли должности на фоне операции "Карфаген", - источники

15:46 09.09.2026 Ср
2 мин
Накануне о своей отставке объявил и генпрокурор
aimg Мария Кучерявец aimg Юлия Акимова
Три топ-прокурора потеряли должности на фоне операции "Карфаген", - источники Фото: Мария Вдовиченко (gp.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Мария Вдовиченко написала заявление об увольнении с должности первого заместителя генерального прокурора Украины. Кроме того, уволены Виктория Дидич и Максим Штомпель с должностей в Черкасской областной прокуратуре.

Про це РБК-Украина повідомили сообщили источники.

Это произошло после обнародования пленок НАБУ и САП по делу "Карфаген". Как писали в СМИ, Вдовиченко, вероятно, фигурирует в частности на пленках антикоррупционных органов.

Что касается Дидич, согласно открытым источникам, она много лет работала в одном из отделов Черкасской областной прокуратуры.

Три топ-прокурора потеряли должности на фоне операции &quot;Карфаген&quot;, - источники

Фото: Виктория Дидич (facebook.com/p/Черкасская-областная-прокуратура)

Штомпель с апреля этого года являлся заместителем руководителя областной прокуратуры. Приказ об их увольнении подписал Офис генерального прокурора.

Три топ-прокурора потеряли должности на фоне операции &quot;Карфаген&quot;, - источники

Фото: Максим Штомпель (facebook.com/maksum.shtompel)

Ранее в медиа появилась информация, что Виктория Дидич - сестра Сергея Кропивы, подозреваемого в организации схемы "крышивания" незаконных колцентров и легализации имущества более чем на 89 миллионов гривен. Ее муж Александр Дидич тоже фигурирует в деле. Ему, как и Кропиве, ВАКС избрал меру пресечения.

Что известно о деле "Карфаген"

Напомним, 4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, связанной с "крышеванием" сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества.

По версии следствия, участники организации могли получать взятки за непрепятствование работе мошеннических колл-центров. НАБУ и САП также обнародовали записи разговоров, сделанные в рамках операции "Карфаген".

По данным правоохранителей, группировку сформировали в середине 2025 года. В него, как заявили в НАБУ и САП, вошли действующие работники прокуратуры и приближенные к ним лица.

Главным фигурантом дела называют Сергея Кропиву ("Канцлер") - начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. 6 сентября его взяли под стражу с возможностью внесения залога в 120 млн гривен.

Также суд избрал меры пресечения вероятной сожительнице Кропивы Елизавете Ивахненко ("Музе") и его водителю Сергею Куцому.

В рамках расследования правоохранители провели обыски, в частности, в служебных помещениях Офиса генерального прокурора.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявлял, что не имеет отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний способствовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генпрокурора. Поздно вечером 7 сентября Кравченко заявил, что подал заявление об отставке, назвав решение "политическим".

8 сентября президент Владимир Зеленский сообщил журналистам, что встречался с Кравченко, а также с руководителями НАБУ и САП. По его словам, разговор с генпрокурором был достаточно длительным, после чего Кравченко написал соответствующее заявление. Представления должны направить в Верховную Раду.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАБУ САП Офис Генпрокурора
Новости
Путин заставил посланников Трампа ждать несколько часов: СМИ раскрыли детали встречи в Москве
Путин заставил посланников Трампа ждать несколько часов: СМИ раскрыли детали встречи в Москве
Аналитика
Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии