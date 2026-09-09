Три топ-прокурора потеряли должности на фоне операции "Карфаген", - источники

Мария Вдовиченко написала заявление об увольнении с должности первого заместителя генерального прокурора Украины. Кроме того, уволены Виктория Дидич и Максим Штомпель с должностей в Черкасской областной прокуратуре.

Это произошло после обнародования пленок НАБУ и САП по делу "Карфаген". Как писали в СМИ, Вдовиченко, вероятно, фигурирует в частности на пленках антикоррупционных органов.

Что касается Дидич, согласно открытым источникам, она много лет работала в одном из отделов Черкасской областной прокуратуры.

Фото: Виктория Дидич (facebook.com/p/Черкасская-областная-прокуратура)

Штомпель с апреля этого года являлся заместителем руководителя областной прокуратуры. Приказ об их увольнении подписал Офис генерального прокурора.

Фото: Максим Штомпель (facebook.com/maksum.shtompel)

Ранее в медиа появилась информация, что Виктория Дидич - сестра Сергея Кропивы, подозреваемого в организации схемы "крышивания" незаконных колцентров и легализации имущества более чем на 89 миллионов гривен. Ее муж Александр Дидич тоже фигурирует в деле. Ему, как и Кропиве, ВАКС избрал меру пресечения.

Что известно о деле "Карфаген"

Напомним, 4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, связанной с "крышеванием" сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества.

По версии следствия, участники организации могли получать взятки за непрепятствование работе мошеннических колл-центров. НАБУ и САП также обнародовали записи разговоров, сделанные в рамках операции "Карфаген".

По данным правоохранителей, группировку сформировали в середине 2025 года. В него, как заявили в НАБУ и САП, вошли действующие работники прокуратуры и приближенные к ним лица.

Главным фигурантом дела называют Сергея Кропиву ("Канцлер") - начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. 6 сентября его взяли под стражу с возможностью внесения залога в 120 млн гривен.

Также суд избрал меры пресечения вероятной сожительнице Кропивы Елизавете Ивахненко ("Музе") и его водителю Сергею Куцому.

В рамках расследования правоохранители провели обыски, в частности, в служебных помещениях Офиса генерального прокурора.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявлял, что не имеет отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний способствовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генпрокурора. Поздно вечером 7 сентября Кравченко заявил, что подал заявление об отставке, назвав решение "политическим".