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Генпрокурор Кравченко подал заявление об отставке

23:12 07.09.2026 Пн
2 мин
По его словам, должность нельзя превращать в инструмент политической борьбы
aimg Екатерина Коваль
Генпрокурор Кравченко подал заявление об отставке Фото: генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко (Getty Images)
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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал генерального прокурора Руслана Кравченко.

"Это политическое решение. И я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния", - заявил Кравченко. Он подчеркнул, что его позиция по поводу выдвинутых обвинений не изменилась.

Генпрокурор поблагодарил коллег, честно выполняющих свою работу - тех, кто представляет обвинения в судах, работает с потерпевшими, документирует российские преступления и отстаивает интересы государства.

По его словам, эта работа ни в коем случае не должна обесцениваться.

Кравченко поблагодарил президента и Верховную Раду за доверие и попросил принять его увольнение.

Ранее генпрокурор комментировал саму возможность уйти с должности - заявлял, что самостоятельно увольняться не планирует, однако готов подчиниться решению Рады, если оно будет.

До этого он отреагировал на собственное появление в пленках НАБУ, опроверг обвинения в возможном "крышевании" мошеннических колл-центров, а также отрицая всякую связь с сейфом с деньгами, поездками семьи, покупкой ноутбука или ремонтом дома в Козине.

Само дело касается спецоперации НАБУ и САП под названием "Карфаген", в рамках которой расследуют крышевание незаконных колл-центров и легализацию полученного от них имущества.

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Офис Генпрокурора
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