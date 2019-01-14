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У Зеленського розповіли про стосунки з Коломойським

Новини » Політика    14.01.2019 - 09:56
У Зеленського розповіли про стосунки з Коломойським
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Джерела видання в штабі Зеленського по-різному описують поточні відносини артиста з Ігорем Коломойським

У штабі Володимира Зеленського розповіли про відносини з олігархом Ігорем Коломойським. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Не до сміху: як Володимир Зеленський буде будувати президентську кампанію".

Про своїх політичних союзників керівник "95-го кварталу" публічно не заявляв. За неофіційною інформацією, яка широко обговорюється в ЗМІ, підтримку Зеленському-кандидатові надає Ігор Коломойський.

Джерела видання в штабі Зеленського по-різному описують поточні відносини артиста з Ігорем Коломойським. Один з політтехнологів розповів, що ці відносини обмежуються співпрацею між "1+1" і "Студією Квартал 95", а також медійною підтримкою з боку ЗМІ з орбіти Коломойського.

"Зараз ми намагаємося самостійно вибудовувати кампанію, мінімум вдаючись до підтримки "плюсів", щоб дистанціюватися від Коломойського", - пояснив він.

Нагадаємо, керівник студії "Квартал 95", артист Володимир Зеленський оголосив про висунення своєї кандидатури на посаду президента України на виборах президента в 2019 році.

Також артист заявив, що партія "Слуга народу" йде в політику - парламентські вибори в 2019 році, тим самим підтвердивши свій зв'язок з цією політичною силою. Він поки не назвав інших членів партії, сказавши, що зараз йде підбір людей у партію.

У каналу Коломойського сформувався борг перед Зеленським, - джерела Не до сміху: як Володимир Зеленський буде будувати президентську кампанію
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