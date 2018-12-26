Фото: Володимир Зеленський у серіалі "Слуга народу" (afisha.tochka.net)

Зеленський підтвердив зв'язок з партією, і також заявив про початок політичної кар'єри

Керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" йде в політику - на парламентські вибори в 2019 році, тим самим підтвердивши свій зв'язок з цією політичною силою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Гордон".

Також Зеленський заявив про початок політичної кар'єри. Проте, він поки не назвав інших членів партії.

"Партія Слуга народу йде (в політику, - ред.). А Володимир Зеленський - це партія "Слуга народу", - відповів Зеленський нещодавно на запитання журналіста "НикВести".

В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Зеленський сказав, що зараз йде підбір людей у партію.

"Ми підбираємо людей, будемо їхати по країні... Ну прийдемо до цього - вибори восени (2019 року, - ред.)", - сказав він.

Відзначимо, на початку грудня 2017 року стало відомо, що Україні офіційно зареєстрована нова політична партія під назвою "Слуга народу". Її керівником став Баканов Іван Геннадійович, який є юристом студії "Квартал 95" з 2013 року.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що обмірковує можливість висунення своєї кандидатури на вибори президента України. Вони відбудуться вже 31 березня 2019 року.