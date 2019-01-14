Не до сміху: як Володимир Зеленський буде будувати президентську кампанію

Володимир Зеленський вирішив змінити шоу-бізнес на політику (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президентська передвиборча кампанія офіційно триває вже два тижні. За цей час кілька політичних сил провели з'їзди, висунувши своїх кандидатів. Тим не менш, найбільш обговорюваною подією в українській політиці стало рішення Володимира Зеленського брати участь у виборах. І, судячи з різкої реакції його основних опонентів і даних соцопитувань, він цілком може включитися в боротьбу за пост глави держави. Про те, хто допомагає засновнику "Кварталу 95" вести кампанію і хто її фінансує, яку роль у цьому відіграє Ігор Коломойський – у матеріалі РБК-Україна.

За кілька хвилин до Нового року керівник "Студії Квартал 95" Володимир Зеленський заявив, що буде балотуватися в президенти. Його звернення транслювали замість новорічного привітання президента в ефірі каналу "1+1", що належить олігарху Ігорю Коломойському. Петру Порошенку в сітці мовлення "плюсів" знайшлося місце тільки після півночі, що викликало вкрай різку реакцію з боку прихильників президента в ЗМІ й соцмережах.

Ідею про те, щоби замінити традиційну новорічну промову президента заявою Зеленського на каналі "1+1" обговорювали задовго до 31 грудня, розповіли РБК-Україна співрозмовники в штабі шоумена. "На новий 2005 рік "5 канал" замість звернення Кучми показав звернення тоді ще кандидата Ющенка. А в Росії на новий 1999 рік замість Бориса Єльцина показали звернення ляльки Єльцина, текст якого написав Віктор Шендерович. Такий досвід уже був, і ми зрозуміли, що ця фішка "зайде", - розповів один із політтехнологів Зеленського.

Мотивуючі рейтинги

У політичних колах участь Зеленського у виборах багато хто вважав справою часу. І тому його заява мало кого здивувала. Політтехнолог Порошенка Ігор Гринів почав вимірювати рейтинг Володимира Зеленського ще з початку 2016 року. Приводом для цього послужив вихід на "1+1" першого сезону серіалу "Слуга народу", у якому Зеленський грає головну роль – чесного і принципового шкільного вчителя Василя Голобородька. За сюжетом фільму, герой Зеленського випадково став президентом і почав боротися з корупцією та олігархами.

Результати соціології, отримані Гринівим, ще у 2016 році дали команді Порошенка підстави розглядати Зеленського як потенційного конкурента на наступних президентських виборах. Сам Зеленський, оцінюючи результати соцопитувань, прийняв рішення балотуватися ще навесні минулого року, запевняють співрозмовники, задіяні в його кампанії. Але, за їхніми словами, проти такої ідеї спочатку була його дружина, усвідомлюючи, з яким негативом може зіткнутися їхня сім'я в разі відходу артиста у велику політику.

Володимир Зеленський входить у трійку лідерів електоральних симпатій українців. Дослідження групи "Рейтинг", у процесі якого було опитано 40 тисяч осіб, показало, що шоумен має всі шанси на вихід у другий тур. Згідно з цим опитуванням, Юлія Тимошенко в першому турі може отримати 20,8% голосів тих, хто визначився й піде на вибори, Зеленський – 13,4%, Порошенко – 11,1%.

Дещо іншу картину показує грудневе опитування фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", проведене спільно з Центром Разумкова. Серед тих, хто має намір брати участь у виборах, за Тимошенко готові проголосувати 16,1%, за Порошенка – 13,8%, за Зеленського – 8,8%. Але результати опитувань сходяться в одному: у другому турі Зеленський може виграти й у Порошенка, і в Тимошенко.

Електорат Зеленського – люди у віці від 18 до 30 років. Вони складають до 40% прихильників артиста, говорить один зі співрозмовників у його штабі. Географічно вони здебільшого зосереджені в містах із населенням від 20 до 100 тисяч осіб і селах на півдні і сході країни, додає джерело. "Але якщо Зеленський вийде в другий тур, я не виключаю, що доля виборів вирішиться саме на Західній Україні", – зазначає співрозмовник.

Ще одна перевага Зеленського – один із найнижчих показників антирейтингу серед усіх кандидатів, який, згідно з грудневим опитуванням КМІС, становить 4,5%. На руку Зеленському відіграє пасивність Святослава Вакарчука, який поки так і не оголосив про свій намір балотуватися в президенти.

Але, за інформацією РБК-Україна, у штабах конкурентів агітують на противагу Зеленському зареєструватися кандидатом співака Іво Бобула. Також раніше в штабах обговорювалося питання про висунення іншого співака Олега Винника, який також міг би зіграти роль антипода Зеленського. Але такого роду кандидат явно не буде претендувати на велику кількість голосів. Імовірніше, мова йде про те, щоби дискредитувати представників шоу-бізнесів, показавши їх недолугими політиками. Це явно зашкодить рейтингу Володимира Зеленського.

Олігархи й борги

Про своїх політичних союзників керівник "95-го кварталу" публічно не заявляв. За неофіційною інформацією, яка широко обговорюється в ЗМІ, підтримку Зеленському-кандидату надає Ігор Коломойський. Його телеканал із 2012 року співпрацює з "Кварталом". За другою версією, менш тиражованою, ще один "акціонер" походу Зеленського в президенти – бізнесмен Павло Фукс, за третьою – Валерій Хорошковський, який раніше був співвласником телеканалу "Інтер". До переходу команди Зеленського на "плюси" у 2012 році, телевізійні продукти студії, у тому числі "Вечірній квартал", транслювалися саме на "Інтері". Ймовірно, це й послужило приводом для чуток про причетність Хорошковського до політичного шляху Зеленського. Але джерела РБК-Україна в оточенні шоумена версію про зв'язки Зеленського як із Хорошковським, так і з Фуксом заперечують.

Джерела видання в штабі Зеленського по-різному описують поточні відносини артиста з Ігорем Коломойським. Один із політтехнологів розповів, що ці відносини обмежуються співпрацею між "1+1" і "Студією Квартал 95", а також медійною підтримкою з боку ЗМІ з орбіти Коломойського. "Зараз ми намагаємося самостійно вибудовувати кампанію, мінімум вдаючись до підтримки "плюсів", щоби дистанціюватися від Коломойського", – пояснив він.

На даному етапі фінансування кампанії відбувається за рахунок грошей "Кварталу", але за певної підтримки середнього бізнесу, розповіли джерела видання, в тому числі і в самому штабі.

Мета Зеленського – не асоціюватися з Коломойським, позиціонуючи себе як самостійний кандидат, погоджується співрозмовник видання в правлячій коаліції. "Але якщо "плюси" зараз вимкнуть йому ефір, для нього це може стати великою проблемою. З іншого боку, є також питання, які будуть втрати для "1+1, якщо "Квартал" піде на інший телеканал. Але все не так просто, у них довгостроковий договір та за його розірвання в односторонньому порядку передбачені божевільні штрафи", - пояснює джерело видання. До речі, контракт із каналом у студії Зеленського закінчується у 2022 році.

І Зеленський, і Коломойський своє співробітництво на політичному поприщі заперечують. Шоумен свої відносини з олігархом описує як бізнес, називаючи "телевізійним партнером". Коломойський ж не приховує, що йому, разом із Тимошенко, імпонує й кандидат Зеленський. В одному з останніх інтерв'ю олігарх сказав, що не виключає перемоги Зеленського на виборах.

Є інша – непублічна, сторона в історії їхніх взаємовідносин. Як стверджують кілька джерел видання, у тому числі й у самому штабі, у каналу Коломойського сформувався борг перед студією Зеленського на кілька мільйонів доларів. За різною інформацією, заборгованість становить не менше 4 млн доларів.

У коментарі виданню "Новое время" керівник групи просування розважальних проектів телеканалу "1+1" Марина Мельничук не стала заперечувати наявність заборгованості, але не назвала суму. Вона уточнила, що відносини сторін "регулюються комерційними угодами" і "у сторін немає претензій один до одного".

Джерело видання в штабі Зеленського запевняє, що версія, яка з'явилася в ЗМІ, про те, що олігарх пообіцяв повернути борг за умови, якщо артист піде в президенти – вигадки конкурентів. У прес-службі "Студії Квартал 95" РБК-Україна не змогли відповісти на питання про борг "1+1" і зв'язки Володимира Зеленського з Ігорем Коломойським, пообіцявши зробити це пізніше.

Штабні ролі

Наприкінці минулого року в навколополітичних колах з'явилася інформація, що підготовкою до президентської кампанії Зеленського займається впливовий член єврейської громади Києва Олександр Левін. До скандалу зі зміною керівництва "Аграрної партії" Левін був радником її колишнього лідера Віталія Скоцика.

Джерело видання, знайоме з Левіним, підтвердив, що ще недавно Левін дійсно намагався приєднатися до кампанії Зеленського й навіть залучив двох американських політтехнологів для підготовки артиста до виборчих перегонів. Джерела РБК-Україна, які консультують Зеленського, участь заокеанських технологів у кампанії категорично заперечують, але допускають, що поширення цих чуток могло виходити і з боку самого Левіна.

"Кістяк" штабу Зеленського – перевірені досвідом креативні кадри зі "Студії Квартал 95" – сценаристи, режисери, маркетологи. Серед низ, за інформацією видання – співзасновники студії Борис і Сергій Шефіри, а також гендиректор "Квартал 95" Іван Баканов. Він очолює партію "Слуга народу", зареєстровану взимку 2017 року. Баканову відведена одна з ключових ролей у прийнятті рішень щодо кампанії. Деякі співрозмовники видання в оточенні Зеленського запевняють, що Баканов – голова штабу. Але уточнюють, що фактично кампанією керує сам Зеленський.

"У нас не буде класичного штабу за ієрархічною моделлю – голова, заступники, начальники окремих управлінь і т. ін. Набагато більш ефективна горизонтальна модель, у якій усі спілкуються й радяться з усіма, залежно від конкретної ситуації. Зеленський – у центрі всіх процесів", - розповідає співрозмовник видання.

Крім того, за інформацією РБК-Україна, політичним консультуванням кампанії Зеленського паралельно займається директор Української політконсалтингової групи Дмитро Разумков. Крім того, в кампанії нібито брав участь виконавчий директор аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Віктор Андрусів.

Варто зазначити, що Зеленський задіяв не тільки "класичних" політтехнологів, але й фахівців сфери розваг, причетних до успішних проектів "95 кварталу". Це, звичайно, відіб'ється на стилістиці кампанії загалом. "Крім сценаристів "Кварталу", ми залучили і їхніх маркетологів. Це дуже сильні хлопці, які добре вміють аналізувати ринок і звикли до бізнесових підходів, а там, якщо ти прорахувався, неправильно оцінив аудиторію продукту – усе, попав на гроші", - говорить співрозмовник у штабі.

Проти всіх

Відразу після заяви про висунення в президенти Зеленський анонсував набір людей у свою команду під слоганом "Я - йду, ти зі мною? Зе! команда". Потенційних членів своєї команди він шукає через соцмережі й офіційний сайт, створений спеціально для кампанії "ze2019". Як кажуть у штабі, ці люди після відповідних тренінгів складуть основну масу агітаторів, членів комісій та офіційних спостерігачів від Зеленського на виборах.

Крім того, Зеленський закликав українців допомогти в створенні передвиборчої програми, написавши п'ять основних проблем України. За кілька днів користувачі соціальних мереж висунули сотні пропозицій, у тому числі й такі оригінальні, як скасування всіх податків або розстріл членів парламенту й уряду.

"У Зеленського є власне бачення програми, яка на 95% збігається з тезами, озвученими ним в інтерв'ю Дмитру Гордону", - поділився одне із джерел у штабі. Зокрема, це й досягнення миру на Донбасі шляхом прямих переговорів із Москвою й особисто з Путіним, і заборона олігархам втручатися в редакційну політику медіа, що їм належать, а також перегляд співпраці з МВФ.

Тому, як пояснює співрозмовник, швидше за все, штаб сам напише програму, у яку потім внесуть найбільш раціональні пропозиції, що надійшли від громадян.

Перші кроки кампанії Зеленського нагадують кампанію російського опозиціонера Олексія Навального на виборах мера Москви у 2013 році: збір, реєстрація на сайті, спільне написання програми. У штабі запевняють, що загальні риси справді є, але ці технології універсальні для подібного роду "інтернет-кампаній" і вже давно були взяті на озброєння багатьма технологами в різних країнах.

У команді Зеленського запевняють, що кампанія буде побудована на протиставленні "еліт" і "народу". "Бунт проти еліт – це світова тенденція, згадаємо успішні кампанії Трампа, Макрона, Шареца в Словенії. Аналогічний підхід будемо застосовувати й тут", - говорить співрозмовник видання. Пропозиція написати Зеленському програму "всією країною" якраз вкладається в цю стратегію.

У передноворічному турі по країні Зеленський перед початком концертної програми спілкувався з глядачами на серйозні суспільно-політичні теми. У лютому "Квартал" вирушить у черговий тур по Україні, де Зеленський продовжить таку практику, але вже в якості кандидата в президенти. "Порошенко ж із томосом катається, так що продовження гастролей "Кварталу" точно більш чесна справа", - іронізував один зі штабістів.

Завданням-максимум на президентських виборах у команді Зеленського очікувано називають перемогу. Водночас співрозмовники видання впевнені, що нижче третього місця їхній кандидат точно не опуститься. "Якщо він не потрапить у другий тур, то він точно не буде закликати підтримати когось із тих, хто туди вийде. А різні варіанти зі зняттям із виборів на чиюсь користь або просто так – це взагалі фантазії", – запевняє співрозмовник РБК-Україна.

Але, у будь-якому випадку, якщо Зеленський на виборах покаже пристойний результат, це як мінімум стане фундаментом для парламентської кампанії партії "Слуга народу", яка напевно стане серйозним гравцем на виборах до Верховної ради в жовтні.