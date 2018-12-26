Зеленський прокоментував можливість висування в президенти

Фото Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Український комік заявив, що думає про президентство "дуже серйозно"

Український актор і комік Володимир Зеленський заявив, що думає про висунення своєї кандидатури на вибори президента країни в 2019 році. Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За словами Зеленського, він ще не прийняв остаточне рішення і радиться з цього приводу зі своїми рідними.

"Я про це думаю, думаю... Схиляюся... Рано про це говорити... Але, думаю, може бути, так. Я про це дуже серйозно думаю і багато говорю з родиною", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що думка сім'ї буде для нього ключовою у прийнятті рішення.

"Вони дуже бояться, тому що вони глибоко розуміють, що я за людина... Вони розуміють, наскільки я гостро, вкрай радикально справедливий до всього... Вони дуже переживають через моє оце внутрішнє відчуття", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, за даними останнього всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський залишається одним з фаворитів президентської гонки в 2019 році.