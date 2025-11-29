ua en ru
Зеленский уволил Ермака, а ВСУ ударили по Саратовскому НПЗ: новости за 28 ноября

Украина, Суббота 29 ноября 2025 06:30
Зеленский уволил Ермака, а ВСУ ударили по Саратовскому НПЗ: новости за 28 ноября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Тем временем украинские защитники атаковали Саратовский НПЗ.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 28 ноября, - в материале РБК-Украина.

Зеленский уволил Ермака с должности главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.

До этого стало известно, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло после обысков НАБУ и САП у него дома.

ВСУ поразили Саратовский НПЗ и место хранения дронов в Крыму, - Генштаб

Силы обороны Украины поразили НПЗ в Саратовской области РФ, место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и другие объекты оккупантов.

Как отметили в Генштабе, Саратовский НПЗ выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензины, мазут, дизельное топливо, серу техническую и тому подобное.

Трамп готов признать российскими оккупированные территории Украины, - The Telegraph

США якобы готовы признать контроль России над Крымом и другими временно оккупированными территориями Украины ради того, чтобы была заключена мирная сделка, пишет The Telegraph.

По данным издания, Трамп направил своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, чтобы они сделали прямое предложение по сделке российскому диктатору Владимиру Путину.

Возле Босфора после взрывов загорелись два танкера из "теневого флота" РФ

В Черном море недалеко от пролива Босфор произошли взрывы на двух танкерах, принадлежащих к "теневому флоту" России, в результате чего суда загорелись.

Минтранс Турции уточнил, что на одном из суден произошел взрыв и вспыхнул пожар, когда он шел из Египта в российский порт Новороссийск.

Масштабы лжи Путина впечатляют: Сырский рассказал, что происходит в Купянске

Российское руководство распространяет фейки о ситуации в Купянске. Украинские воины продолжают зачистку города от остатков оккупантов, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он добавил, что ситуация на Купянском направлении требует значительного внимания.

