Трамп готов признать российскими оккупированные территории Украины, - The Telegraph
США якобы готовы признать контроль России над Крымом и другими временно оккупированными территориями Украины ради того, чтобы была заключена мирная сделка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным издания, президент США Дональд Трамп направил своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, чтобы они сделали прямое предложение по сделке российскому диктатору Владимиру Путину.
The Telegraph пишет, что план признания контроля РФ над оккупированными территориями Украины, вероятнее всего, "будет реализован", даже не смотря на обеспокоенность европейских партнеров Украины.
"Все более очевидно, что американцев не волнует позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать все, что захотят", - сказал неназванный источник издания.
При этом в четверг, 27 ноября, российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что "юридическое признание российскими" Крыма, Донецкой и Луганской областей станет одним из главных вопросов переговоров по мирному плану США.
Мирный план США
Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что США подготовили для Украины и России мирный план из 28 пунктов.
Согласно содержанию плана, которое появилось в западных СМИ, Вашингтон планирует "де-факто" признать российскими Крым, а также Луганскую и Донецкую области.
Также это предложение касалось тех частей Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем россиян.
Мирный план изменили во время встречи украинской и американской делегаций в Женеве. Некоторые пункты оттуда убрали. Самые чувствительные вопросы Украина хотела обсудить с США на уровне лидеров, но пока непонятно, когда президент Владимир Зеленский встретится с президентом Дональдом Трампом.