США якобы готовы признать контроль России над Крымом и другими временно оккупированными территориями Украины ради того, чтобы была заключена мирная сделка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По данным издания, президент США Дональд Трамп направил своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, чтобы они сделали прямое предложение по сделке российскому диктатору Владимиру Путину.

The Telegraph пишет, что план признания контроля РФ над оккупированными территориями Украины, вероятнее всего, "будет реализован", даже не смотря на обеспокоенность европейских партнеров Украины.

"Все более очевидно, что американцев не волнует позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать все, что захотят", - сказал неназванный источник издания.

При этом в четверг, 27 ноября, российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что "юридическое признание российскими" Крыма, Донецкой и Луганской областей станет одним из главных вопросов переговоров по мирному плану США.