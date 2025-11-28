ua en ru
Масштабы лжи Путина впечатляют: Сырский рассказал, что происходит в Купянске

Харьковская область, Пятница 28 ноября 2025 22:35
Масштабы лжи Путина впечатляют: Сырский рассказал, что происходит в Купянске Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Иван Носальский

Российское руководство распространяет фейки о ситуации в Купянске. Украинские воины продолжают зачистку города от остатков оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Telegram.

По словам генерала, ситуация на Купянском направлении требует значительного внимания, поскольку динамика боев высокая и это требует максимальной согласованности действий.

Сырский посетил группировки войск и воинских частей в Харьковской области и ознакомился с оперативной обстановкой.

Главнокомандующий рассказал, что украинские защитники продолжают проводить как оборонные, так и поисково-ударные действия. Они каждый день происходят в рамках комплексных мер для стабилизации ситуации в Купянске.

Как отметил генерал, в городе продолжается обнаружение оккупантов с целью уничтожения или взятия в плен.

"Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске впечатляют. А правда состоит в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена", - подчеркнул он.

При этом на подступах к городу украинские воины удерживают определенные рубежи и усиливают огневое влияние на врага, чтобы заблокировать пути поставок.

Сырский в ходе поездки дал командирам указания с целью обеспечения потребностей подразделений.

Что говорил Путин

Напомним, еще 20 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что в Купянске якобы заблокировали "до 15 батальонов ВСУ".

При этом начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов нафантазировал "освобождение" города.

Вчера, 27 ноября, глава Кремля сказал, что "в Комсомольске" идут боевые действия. Примечательно, что на территории Донецкой области, которую контролируют украинские защитники, такого населенного пункта нет.

