ua en ru
Сб, 29 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський звільнив Єрмака, а ЗСУ вдарили по Саратовському НПЗ: новини за 28 листопада

Україна, Субота 29 листопада 2025 06:30
UA EN RU
Зеленський звільнив Єрмака, а ЗСУ вдарили по Саратовському НПЗ: новини за 28 листопада Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Тим часом українські захисники атакували Саратовський НПЗ.

Більш детально про те, що сталося в п'ятницю, 28 листопада, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський звільнив Єрмака з посади голови ОП

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади глави Офісу президента.

До цього стало відомо, що Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося після обшуків НАБУ і САП у нього вдома.

ЗСУ вразили Саратовський НПЗ і місце зберігання дронів у Криму, - Генштаб

Сили оборони України вразили НПЗ у Саратовській області РФ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та інші об'єкти окупантів.

Як зазначили в Генштабі, Саратовський НПЗ випускає понад 20 видів нафтопродуктів - бензини, мазут, дизельне паливо, сірку технічну тощо.

Трамп готовий визнати російськими окуповані території України, - The Telegraph

США нібито готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями України заради того, щоб було укладено мирну угоду, пише The Telegraph.

За даними видання, Трамп направив свого спецпредставника Стіва Віткоффа і зятя Джареда Кушнера, щоб вони зробили пряму пропозицію щодо угоди російському диктатору Володимиру Путіну.

Біля Босфору після вибухів загорілися два танкери з "тіньового флоту" РФ

У Чорному морі недалеко від протоки Босфор сталися вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" Росії, внаслідок чого судна загорілися.

Мінтранс Туреччини уточнив, що на одному із суден стався вибух і спалахнула пожежа, коли воно йшло з Єгипту в російський порт Новоросійськ.

Масштаби брехні Путіна вражають: Сирський розповів, що відбувається в Куп'янську

Російське керівництво поширює фейки про ситуацію в Куп'янську. Українські воїни продовжують зачистку міста від залишків окупантів, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він додав, що ситуація на Куп'янському напрямку потребує значної уваги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НПЗ Андрій Єрмак Офіс президента Війна в Україні
Новини
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає