Зеленський звільнив Єрмака, а ЗСУ вдарили по Саратовському НПЗ: новини за 28 листопада

Більш детально про те, що сталося в п'ятницю, 28 листопада, - в матеріалі РБК-Україна .

Зеленський звільнив Єрмака з посади голови ОП

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади глави Офісу президента.

До цього стало відомо, що Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося після обшуків НАБУ і САП у нього вдома.

ЗСУ вразили Саратовський НПЗ і місце зберігання дронів у Криму, - Генштаб

Сили оборони України вразили НПЗ у Саратовській області РФ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та інші об'єкти окупантів.

Як зазначили в Генштабі, Саратовський НПЗ випускає понад 20 видів нафтопродуктів - бензини, мазут, дизельне паливо, сірку технічну тощо.

Трамп готовий визнати російськими окуповані території України, - The Telegraph

США нібито готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями України заради того, щоб було укладено мирну угоду, пише The Telegraph.

За даними видання, Трамп направив свого спецпредставника Стіва Віткоффа і зятя Джареда Кушнера, щоб вони зробили пряму пропозицію щодо угоди російському диктатору Володимиру Путіну.

Біля Босфору після вибухів загорілися два танкери з "тіньового флоту" РФ

У Чорному морі недалеко від протоки Босфор сталися вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" Росії, внаслідок чого судна загорілися.

Мінтранс Туреччини уточнив, що на одному із суден стався вибух і спалахнула пожежа, коли воно йшло з Єгипту в російський порт Новоросійськ.

Масштаби брехні Путіна вражають: Сирський розповів, що відбувається в Куп'янську

Російське керівництво поширює фейки про ситуацію в Куп'янську. Українські воїни продовжують зачистку міста від залишків окупантів, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він додав, що ситуація на Куп'янському напрямку потребує значної уваги.