В Украине разрабатывают аналог дрона "Ланцет": когда он появится на фронте

Украина разрабатывает собственный аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет". Беспилотник будет способен поражать цели на расстоянии до 40 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова в интервью Forbes .

"В рейндже до 20 км у нас есть большое количество коптеров, FPV-дронов, но ночью сейчас довольно трудно найти цель в диапазоне 20 км. Нам нужно поражать на 40 км. Дроны по типу "Ланцетов" достаточно высокотехнологичны, и понадобилось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении", - сказал он.

Федоров отметил, что тестирование подобных дронов в Украине уже происходит. Уже есть случаи применения таких беспилотников защитниками, но они пока единичны.

По словам Федорова, в ближайшие недели решится судьба контрактов на производство дронов.

"Трудно назвать конкретные даты, но, я думаю, что в течение двух месяцев начнет появляться информация в российских пабликах, как горят их танки", - сказал министр.

Добавим, что "Ланцет" - один из самых эффективных российских беспилотников. Россияне используют их преимущественно для уничтожения или повреждения больших и важных целей.

Дроны украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее глава СБУ сообщил, что в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон "Морской малыш". Производство этих беспилотников находится в Украине, но заводы расположены под землей.

По словам министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов". За месяц удается изготовить десятки таких дронов.