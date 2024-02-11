Украина хочет значительно расширить рынок средств РЭБ по примеру дронов

Украина хочет значительно расширить рынок средств радиоэлектронной борьбы по примеру, как это было с дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по цифровой трансформации Михаила Федорова в подкасте "Слон".

Он отметил, что у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

"Работаем над тем, чтобы повторить успех как по дронам. Максимально открыть рынок, сделать конкуренцию", - заявил министр.

Как объяснил Федоров, компании будут конкурировать между собой за контракты с украинской армией, а Минобороны уже начало активное контрактование.

"РЭБ присоединили к дроновой нормативке, чтобы у компаний была маржинальность, чтобы было легче заключать договоры", - объяснил он.

Министр цифровой трансформации также допустил создание отдельной бригады по РЭБ.

Украинское оружие

Напомним, ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Кроме того, Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, ожидается появление улучшенной версии морского дрона MAGURA.