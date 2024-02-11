ua en ru
Вс, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина хочет значительно расширить рынок средств РЭБ по примеру дронов

Украина, Воскресенье 11 февраля 2024 15:41
UA EN RU
Украина хочет значительно расширить рынок средств РЭБ по примеру дронов Фото: министр по цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина хочет значительно расширить рынок средств радиоэлектронной борьбы по примеру, как это было с дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по цифровой трансформации Михаила Федорова в подкасте "Слон".

Он отметил, что у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

"Работаем над тем, чтобы повторить успех как по дронам. Максимально открыть рынок, сделать конкуренцию", - заявил министр.

Как объяснил Федоров, компании будут конкурировать между собой за контракты с украинской армией, а Минобороны уже начало активное контрактование.

"РЭБ присоединили к дроновой нормативке, чтобы у компаний была маржинальность, чтобы было легче заключать договоры", - объяснил он.

Министр цифровой трансформации также допустил создание отдельной бригады по РЭБ.

Украинское оружие

Напомним, ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Кроме того, Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, ожидается появление улучшенной версии морского дрона MAGURA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров дрони
NEWS
В ВСУ новые перестановки: уволили Наева и не только
В ВСУ новые перестановки: уволили Наева и не только
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить