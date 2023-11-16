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Украина начала серийное производство аналогов "Шахедов", выпускает десятки в месяц

Украина, Четверг 16 ноября 2023 12:47
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Украина начала серийное производство аналогов "Шахедов", выпускает десятки в месяц Фото: Александр Камышин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов". За месяц таких дронов производят десятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации, которого цитирует "Форбс Украина".

По его словам, оборонная сфера вносит важный вклад в экономику страны. В будущем она должна стать главным сектором украинской экономики.

"Начиная с того, что называют "украинским Шахедом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры", - сказал министр.

Он добавил, что кратное увеличение производства не удовлетворяет правительство: "Нас удовлетворяет десятикратный рост и больше. У нас по многим направлениям такой рост".

Камышин подчеркнул, что сейчас речь не идет об интеграции "Укроборонпрома" с бизнесом. Но государственный завод помогает частным небольшим дроновым компаниям.

"В этом плане "украинский Шахед" появился именно на государственном заводе", - подчеркнул министр.

Украинское оружие

Как известно, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. В этом году Кабмин выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Недавно Минобороны также заявило, что оружие украинского производства будет попадать на фронт быстрее. В период войны упростили производственный цикл и процесс испытаний.

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