Украина начала серийное производство аналогов "Шахедов", выпускает десятки в месяц
Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов". За месяц таких дронов производят десятки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации, которого цитирует "Форбс Украина".
По его словам, оборонная сфера вносит важный вклад в экономику страны. В будущем она должна стать главным сектором украинской экономики.
"Начиная с того, что называют "украинским Шахедом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры", - сказал министр.
Он добавил, что кратное увеличение производства не удовлетворяет правительство: "Нас удовлетворяет десятикратный рост и больше. У нас по многим направлениям такой рост".
Камышин подчеркнул, что сейчас речь не идет об интеграции "Укроборонпрома" с бизнесом. Но государственный завод помогает частным небольшим дроновым компаниям.
"В этом плане "украинский Шахед" появился именно на государственном заводе", - подчеркнул министр.
Украинское оружие
Как известно, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. В этом году Кабмин выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.
Недавно Минобороны также заявило, что оружие украинского производства будет попадать на фронт быстрее. В период войны упростили производственный цикл и процесс испытаний.
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