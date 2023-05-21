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Зеленский встретился с премьером Канады на саммите G7

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Воскресенье 21 мая 2023 05:05
Зеленский встретился с премьером Канады на саммите G7 Фото: Зеленский встретился с премьером Канады в Херосиме (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Владимир Зеленский сегодня, 21 мая, на саммите G7 встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и обсудил военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сообщается, что лидеры стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.

"Высоко ценю, что дружественная Канада является одним из лидеров поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Но сейчас – критический момент для нас и для всего мира, и Украина нуждается в усилении помощи", – заявил Зеленский.

Президент Украины также проинформировал Джастина Трюдо о ситуации на фронте и поделился оценками ее возможного развития. Речь также шла об обучении украинских младших офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER. Кроме того, президент отметил важность реализации всех пунктов украинской формулы мира.

Зеленский встретился с премьером Канады на саммите G7

Также Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины. Он отметил, что на Вильнюсском саммите НАТО в июле должны быть приняты конкретные решения о членстве нашего государства в Альянсе и даны четкие сигналы, что Украина станет членом НАТО.

Отдельно глава государства отметил помощь, оказываемую Канадой для разминирования территорий, освобожденных от российских оккупантов.

"Хочу поблагодарить вас за практическую помощь в разминировании и за оперативную проработку вашим правительством и канадскими производителями наших запросов", – добавил он.

Зеленский в Японии

В японском городе Хиросима проходит 49-й саммит стран G7. Президент Владимир Зеленский также участвует в саммите. Он провел встречу с премьер-министром Риши Сунаком.

Помимо этого, Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел переговоры с премьером Индии. Они обсудили гуманитарные вопросы.

Также в кулуарах Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем, обсудив реализацию украинской формулы мира. Сегодня также ожидается встреча главы государства с президентом США Джо Байденом.

Все подробности визита президента Украины в Японию можно узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Канада Джастин Трюдо
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