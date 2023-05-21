Зеленский встретился с премьером Канады на саммите G7

Президент Владимир Зеленский сегодня, 21 мая, на саммите G7 встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и обсудил военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сообщается, что лидеры стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.

"Высоко ценю, что дружественная Канада является одним из лидеров поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Но сейчас – критический момент для нас и для всего мира, и Украина нуждается в усилении помощи", – заявил Зеленский.

Президент Украины также проинформировал Джастина Трюдо о ситуации на фронте и поделился оценками ее возможного развития. Речь также шла об обучении украинских младших офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER. Кроме того, президент отметил важность реализации всех пунктов украинской формулы мира.

Также Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины. Он отметил, что на Вильнюсском саммите НАТО в июле должны быть приняты конкретные решения о членстве нашего государства в Альянсе и даны четкие сигналы, что Украина станет членом НАТО.

Отдельно глава государства отметил помощь, оказываемую Канадой для разминирования территорий, освобожденных от российских оккупантов.

"Хочу поблагодарить вас за практическую помощь в разминировании и за оперативную проработку вашим правительством и канадскими производителями наших запросов", – добавил он.

Зеленский в Японии

В японском городе Хиросима проходит 49-й саммит стран G7. Президент Владимир Зеленский также участвует в саммите. Он провел встречу с премьер-министром Риши Сунаком.

Помимо этого, Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел переговоры с премьером Индии. Они обсудили гуманитарные вопросы.

Также в кулуарах Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем, обсудив реализацию украинской формулы мира. Сегодня также ожидается встреча главы государства с президентом США Джо Байденом.