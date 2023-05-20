Зеленский на полях G7 обсудил с Шольцем реализацию украинской формулы мира

Президент Владимир Зеленский, который сейчас находится в Японии на саммите G7, провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Среди прочего, они обсудили реализацию украинской формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter .

По его словам, они также обсудили первые результаты визита в Германию.

"Поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получает от Германии. В очередной раз отметили важность реализации пунктов украинской формулы мира", - заявил Зеленский.

Визит Зеленского в Германию

На прошлой неделе Зеленский совершил ряд визитов в страны Европы, среди которых Италия, Германия, Британия и Франция.

В ходе визита в Германию Зеленский встретился с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. В частности, обсуждались поставки вооружений, в том числе западных истребителей.

При этом Шольц пообещал помогать Украине столько, сколько будет необходимо.

Зеленский в Японии

20 мая в японском городе Хиросима проходит саммит "Большой семерки". Президент Владимир Зеленский также принял участие в саммите. Среди прочего, он уже успел встретиться с премьер-министром Риши Сунаком.

Помимо этого Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел переговоры с премьером Индии. Они обсудили гуманитарные вопросы.

Также на полях саммита ожидается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Все подробности визита украинского лидера на саммит в Японии - читайте в материале РБК-Украина.

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