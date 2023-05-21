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Зеленський зустрівся з прем'єром Канади на саміті G7

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Неділя 21 травня 2023 05:05
Зеленський зустрівся з прем'єром Канади на саміті G7 Фото: Зеленський зустрівся з прем'єром Канади у Херосімі (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 21 травня, на саміті G7 зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та обговорив військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Повідомляється, що лідери країн обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши особливу увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки та оборони.

"Високо ціную, що дружня Канада є одним із лідерів підтримки України у протистоянні російській агресії. Але зараз – критичний момент для нас і для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги", – заявив Зеленський.

Президент України також поінформував Джастіна Трюдо про ситуацію на фронті та поділився оцінками її можливого розвитку. Йшлося також про навчання українських молодших офіцерів у рамках канадської тренувальної місії UNIFIER. Крім того, президент наголосив на важливості реалізації всіх пунктів української формули миру.

Зеленський зустрівся з прем'єром Канади на саміті G7

Також Зеленський зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції України. Він зазначив, що на Вільнюському саміті НАТО у липні мають бути прийняті конкретні рішення щодо членства нашої держави в Альянсі та надані чіткі сигнали, що Україна стане членом НАТО.

Окремо глава держави зазначив допомогу, яку надає Канада для розмінування територій, звільнених від російських окупантів.

"Хочу подякувати вам за практичну допомогу в розмінуванні та за оперативне опрацювання вашим урядом та канадськими виробниками наших запитів", – додав він.

Зеленський у Японії

У японському місті Хіросіма відбувається 49-й саміт країн G7. Президент Володимир Зеленський також бере участь у саміті. Він провів зустріч із прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Окрім цього, Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів переговори з прем'єром Індії . Вони обговорили гуманітарні питання.

Також у кулуарах Зеленський поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем , обговоривши реалізацію української формули миру. Сьогодні також очікується зустріч глави держави із президентом США Джо Байденом.

Усі подробиці візиту президента України до Японії можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Канада Джастін Трюдо
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