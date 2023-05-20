Зеленский впервые с начала войны встретился с премьером Индии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это первая встреча политиков с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский и Моди провели встречу в рамках проходящего в Японии саммита G7. Глава государства рассказал премьеру Индии о гуманитарных потребностях Украины, в том числе в разминировании и мобильных госпиталях. Также Зеленский призвал Моде присоединиться к формуле мира.

"Война принесла много кризисов и страданий. Депортированные дети, заминированные территории, уничтожены города, разрушены судьбы", - заявил Зеленский.

Президент поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности Украины и оказание гуманитарной помощи. Со своей стороны Нарендра Моди поблагодарил за помощь во время эвакуации из Украины индийских студентов.

Позиция Индии

Следует отметить, что Индия открыто не осудила российское вторжение в Украину, однако и не поддержала Москву. Страна также не признала незаконную аннексию Россией оккупированных территорий Украины.

В то же время Индия во время полномасштабной войны усилила торговлю с Россией, в частности начала закупать больше нефти на фоне введения западных санкций.

Зеленский в Японии

Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит стран "Большой семерки". Глава государства в Хиросиме встретился с премьерами Британии и Италии.

Также Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом и главой правительства Японии.

Детальнее о визите Зеленского на саммит G7 в Японии - читайте в материале РБК-Украина.

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