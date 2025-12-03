Папа Римский видит Италию потенциальным посредником между Украиной и Россией
Ватикан усиливает внимание к международным усилиям по прекращению войны против Украины, подчеркивая необходимость активной роли европейских стран в создании устойчивого мирного решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Vatican News.
Позиция Ватикана по участию Европы
Папа Римский Лев XIV заявил, что Европа должна стать полноценной участницей разработки возможного "мирного плана", который позволит искать пути завершения войны.
В материале Vatican News отмечается, что во время общения с журналистами он напомнил о последовательных призывах Святого Престола "к прекращению огня, к диалогу, а не к войне".
Сопоставление подходов США и Европы
По словам Папы, в нынешних предложениях Вашингтона просматривается стремление продвигать собственный план урегулирования, который первоначально "не предусматривает участия Европы".
Он отметил, что европейские замечания уже повлияли на его корректировку: "Но присутствие Европы важно, и тот первый план также был изменен из-за замечаний Европы".
Роль Италии в будущих переговорах
Отдельно Папа Римский выделил Италию, подчеркнув ее потенциал в будущих дипломатических инициативах.
Он отметил, что "культурно и исторически Италия имеет способность выступать посредником в конфликте, существующем между различными сторонами: Украиной, Россией, Соединенными Штатами", добавив, что Святой Престол готов поддерживать такие посреднические усилия.
Напоминаем, что Папа Римский Лев XIV выразил поддержку Украине на фоне масштабных атак России по энергетической инфраструктуре и призвал молиться за "справедливый и длительный мир" для народа, который сталкивается с серьезными испытаниями.
Отметим, что Папа Лев XIV в ходе встречи с голливудскими актерами в Ватикане призвал кинематографистов сопротивляться влиянию алгоритмов и поддерживать локальные кинотеатры, которые быстро теряют аудиторию и приходят в упадок.