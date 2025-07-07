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Зеленский встретится с президентом Италии в Риме: СМИ узнали дату

Понедельник 07 июля 2025 18:21
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Зеленский встретится с президентом Италии в Риме: СМИ узнали дату Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Италии Серджио Маттарелла (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Италии Серджио Маттарелла проведут встречу в Риме. Вероятно, она состоится в среду, 9 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica.

По данным издания, Маттарелла 9 июля примет Зеленского в Квиринальском дворце (резиденция президента Италии).

Журналисты уточняют, что встреча запланирована на 16:00 по местному времени (17:00 по киевскому), а на следующий день в Риме откроется Конференция по восстановлению Украины.

"Коалиция решительных" в Риме

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Киром Стармером.

По словам главы украинского государства, они с главой британского правительства обсудили ожидания от встречи "коалиции решительных". Она пройдет в Риме через несколько дней.

К слову, ранее Елисейский дворец сообщал, что во время встречи "коалиции решительных" в Риме планируется обсудить отправку "сил сдерживания" в Украину.

При этом там уточняли, что такая отправка европейских войск в Украину возможна после перемирия между Украиной и РФ.

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