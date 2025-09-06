Зеленский встретился с Фицо, а ВСУ атаковали Рязанский НПЗ: новости за 5 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Словакии Роберт Фицо встретились в Ужгороде. Тем временем украинские защитники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод и ряд других объектов в глубине России.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 5 сентября, - в материале РБК-Украина .

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо 5 сентября провели встречу в Ужгороде.

В состав словацкой делегации в Ужгороде вошли также вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. При этом с главой украинского государства в Ужгород приехала премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам Зеленского, встреча была содержательной.

Также украинский президент после переговоров сообщил, что Словакия поддерживает Украину на пути к вступлению в Европейский Союз. Братислава готова помочь Киеву своим опытом.

Силы обороны поразили Рязанский НПЗ

Украинские защитники в ночь на 5 сентября атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод и ряд других объектов в глубине России. Генштаб подтвердил поражение стратегического предприятия.

По предварительным данным зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.

Объект задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Также подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины нанесли огневое поражение по позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области РФ.

По предварительным данным, есть попадания в командно-штабную машину и пункт управления.

Кроме того, подразделения Службы безопасности Украины успешно атаковали склад инженерных боеприпасов и БПЛА российских войск в районе временно оккупированного города Луганск. Как результат - на объекте произошла вторичная детонация с последующим пожаром.

Стармер сменил министра иностранных дел Британии: кто будет вместо Лемми

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заменил министра иностранных дел страны в своем правительстве.

Отмечается, что Дэвид Лемми перемещается на должность лорда-канцлера и государственного секретаря (министра) юстиции в правительстве Стармера. Он также будет вице-премьер-министром.

В то же время Иветт Купер заменит Лемми на посту государственного секретаря (министра) по иностранным делам, по делам Содружества и развития.

В Днепре вспыхнул масштабный пожар

В Днепре днем 5 сентября произошел масштабный пожар. Пламя бушевало на улице Ивана Эзау (бывшая ул. Булыгина), столб черного дыма был виден из разных точек города. Пришлось провести эвакуацию людей.

Отмечается, что пожар вспыхнул примерно в 14:00. Над районом увидели густой столб черного дыма, он прекрасно наблюдался из разных районов города. На место прибыли спасатели и пожарные подразделения ГСЧС.

Предварительно, загорелся склад на территории завода комбайнов. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв перед тем, как вспыхнуло пламя, сейчас персонал завода эвакуирован. Спасатели также перекрыли улицу Академика Белелюбского.

Скрывались три года: разведчики ВМС вывели из оккупации четырех украинских солдат

С временно оккупированной территории Украины удалось эвакуировать нескольких украинских военных. Они более трех лет скрывались там от российских оккупантов.

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа опубликовал видео их возвращения.

Подробнее об операции разведчиков ВМС читайте в материале РБК-Украина.

Польша подготовила новый закон, который позволит оплачивать Starlink для Украины

Правительство Польши разработало и внесло в парламент новый законопроект, который позволит оплачивать услуги спутниковым интернетом Starlink для Украины.

Заместитель министра внутренних дел Мачей Дущик выразил надежду, что Сейм рассмотрит законопроект во время своей следующей четырехдневной сессии, после чего его можно будет отправить в Сенат, а затем и президенту на подпись.

Он также подчеркнул, что в предложенный законопроект также будет внесен вопрос социальных выплат для украинских беженцев, а также система проверки их места жительства.

СМИ узнали о плане создания в Украине буферной зоны с войсками Бангладеш и не только

По информации NBC News, в случае заключения мирного соглашения в Украине может появиться большая демилитаризованная (буферная) зона, контроль за которой будет осуществлять международный мониторинг, а охранять будут войска стран вне НАТО, в частности Бангладеш и Саудовской Аравии.

По замыслу, буферная зона станет большой демилитаризованной территорией, границы которой пока не определены. Она должна разделять российские и украинские позиции внутри Украины и выступать способом защиты страны от новой агрессии.

Как сообщили лица, знакомые с планом, частично благодаря своим технологическим возможностям Вашингтон может взять на себя инициативу по мониторингу этой территории, используя дроны, спутники и другие разведывательные средства.

Подробнее о плане - в материале РБК-Украина.