Стармер сменил министра иностранных дел Британии: кто будет вместо Лемми

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заменил министра иностранных дел страны в своем правительстве. Вместо Дэвида Лемми должность главы МИД будет занимать Иветт Купер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Великобритании и BBC .

Отмечается, что Дэвид Лемми перемещается на должность лорда-канцлера и государственного секретаря (министра) юстиции в правительстве Стармера. Он также будет вице-премьер-министром.

В то же время Иветт Купер заменит Лемми на посту государственного секретаря (министра) по иностранным делам, по делам Содружества и развития.

По данным BBC, правительственные перестановки в правительстве Британии произошли после того, как вице-премьер Анджела Рейнер вынуждена была уйти в отставку из-за налогового скандала вокруг нее. Она не уплатила в полном объеме налог за приобретенный дом.