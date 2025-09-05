Слышали взрыв, эвакуировали людей: в Днепре вспыхнул масштабный пожар

В Днепре днем 5 сентября произошел масштабный пожар. Пламя бушевало на улице Ивана Эзау (бывшая ул. Булыгина), столб черного дыма был виден из разных точек города. Пришлось провести эвакуацию людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне ", Информатор.Днепр и Днепр.Инфо .

Отмечается, что пожар вспыхнул примерно в 14:00. Над районом увидели густой столб черного дыма, он прекрасно наблюдался из разных районов города. На место прибыли спасатели и пожарные подразделения ГСЧС.

Предварительно, загорелся склад на территории завода комбайнов. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв перед тем, как вспыхнуло пламя, сейчас персонал завода эвакуирован. Спасатели также перекрыли улицу Академика Белелюбского.

"Суспільне" пишет, что место пожара окружено полицейскими, людей туда не подпускают. Спасатели занимаются ликвидацией пламени. Официальных комментариев от ГСЧС или правоохранительных органов пока не поступало.