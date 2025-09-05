Слышали взрыв, эвакуировали людей: в Днепре вспыхнул масштабный пожар
В Днепре днем 5 сентября произошел масштабный пожар. Пламя бушевало на улице Ивана Эзау (бывшая ул. Булыгина), столб черного дыма был виден из разных точек города. Пришлось провести эвакуацию людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне", Информатор.Днепр и Днепр.Инфо.
Отмечается, что пожар вспыхнул примерно в 14:00. Над районом увидели густой столб черного дыма, он прекрасно наблюдался из разных районов города. На место прибыли спасатели и пожарные подразделения ГСЧС.
Предварительно, загорелся склад на территории завода комбайнов. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв перед тем, как вспыхнуло пламя, сейчас персонал завода эвакуирован. Спасатели также перекрыли улицу Академика Белелюбского.
"Суспільне" пишет, что место пожара окружено полицейскими, людей туда не подпускают. Спасатели занимаются ликвидацией пламени. Официальных комментариев от ГСЧС или правоохранительных органов пока не поступало.
Напомним, украинские спасатели показали фото последствий атак врага по Днепру ночью 5 сентября - а именно ликвидацию пожара на предприятии, который возник в результате удара дронов.
Отметим, 5 сентября ночью сообщалось о взрывах в Днепре и угрозе химической опасности, хотя официальных подтверждений последнего пока не было. Как мы писали, вечером 4 сентября российская армия запустила на Украину ударные беспилотники типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах.