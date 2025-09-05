Польша подготовила новый закон, который позволит оплачивать Starlink для Украины: подробности
Правительство Польши разработало и внесло в парламент новый законопроект, который позволит оплачивать услуги спутниковым интернетом Starlink для Украины.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Мачей Дущик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biznes Alert.
Дущик выразил надежду, что Сейм рассмотрит законопроект во время своей следующей четырехдневной сессии, после чего его можно будет направить в Сенат, а затем и президенту на подпись.
Заместитель министра внутренних дел также подчеркнул, что в предложенный законопроект также будет внесен вопрос социальных выплат для украинских беженцев, а также система проверки их места жительства.
Что предшествовало
Напомним, что согласно действующему польскому законодательству, поддержка обеспечения связи Starlink для Украины предоставляется до 30 сентября 2025 года.
В конце августа министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша не сможет платить за Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи для украинских беженцев.
Он назвал это "подарком" для российского диктатора Владимира Путина, ведь отключение Украины от критически важных сервисов напрямую играет на руку агрессору.
Впоследствии глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что не прогнозирует отключение интернета Starlink в Украине, который финансирует польская сторона. По его словам, парламент "эффективно" проработает президентскую инициативу в сентябре, - до исчерпания предельного срока.