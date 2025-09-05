Польша подготовила новый закон, который позволит оплачивать Starlink для Украины: подробности

Правительство Польши разработало и внесло в парламент новый законопроект, который позволит оплачивать услуги спутниковым интернетом Starlink для Украины.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Мачей Дущик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biznes Alert.

Дущик выразил надежду, что Сейм рассмотрит законопроект во время своей следующей четырехдневной сессии, после чего его можно будет направить в Сенат, а затем и президенту на подпись. Заместитель министра внутренних дел также подчеркнул, что в предложенный законопроект также будет внесен вопрос социальных выплат для украинских беженцев, а также система проверки их места жительства.