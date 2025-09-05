Генштаб раскрыл детали поражения Рязанского НПЗ и ряда других объектов агрессора

Украинские защитники ночью атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод и ряд других объектов в глубине России. Генштаб подтвердил поражение стратегического предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Кроме того, подразделения Службы безопасности Украины успешно атаковали склад инженерных боеприпасов и БПЛА российских войск в районе временно оккупированного города Луганск. Как результат - на объекте произошла вторичная детонация с последующим пожаром.

По предварительным данным, есть попадания в командно-штабную машину и пункт управления.

Также подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины нанесли огневое поражение по позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области РФ.

Как пояснили военные, Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ . Производит:

По предварительным данным зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.

В ночь на 05 сентября подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Заметим, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди также говорил, что Силы беспилотных систем в ночь на 5 сентября атаковали объекты топливной инфраструктуры России и оккупированной территории.

По его данным, поражения получили Рязанский нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза в Луганске.

Заметим, что сообщали, что украинские дроны снова атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В соцсетях появились многочисленные фото и видео масштабного пожара, вспыхнувшего после взрывов.

Тем временем российские власти заявили, что системы ПВО и РЭБ якобы уничтожили над регионом восемь беспилотников.

По их словам, "пострадавших, а также повреждений жилых домов или инфраструктуры нет". В то же время признали, что обломки упали на территорию промышленного предприятия.

Стоит отметить, что НПЗ в Рязани поражен повторно, а предыдущая атака состоялась 2 августа.