Зеленский раскрыл первые детали встречи с Фицо
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Словакии Роберт Фицо встретились в Ужгороде. Встреча была содержательной.
Об этом по итогам встречи заявил глава украинского государства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Спасибо за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот диалог есть. Мы будем продолжать его", - подчеркнул Зеленский.
Он уточнил, что рассказал Фицо о вчерашнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, а также о результатах заседания "коалиции решительных".
Зеленский отметил, что Украина и Словакия должны сохранять прагматический характер работы на уровне лидеров и на уровне правительств.
Встреча Зеленского и Фицо
Напомним, о начале встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо в Ужгороде словацкие СМИ написали около 15:50.
Ожидалось, что они обсудят вопрос энергетической инфраструктуры, в том числе и украинские атаки на нефтепровод "Дружба".
При этом после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на этой неделе Фицо заинтриговал, что у него для Зеленского есть послания и выводы.
