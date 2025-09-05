Зеленский раскрыл первые детали встречи с Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Словакии Роберт Фицо встретились в Ужгороде. Встреча была содержательной.

Об этом по итогам встречи заявил глава украинского государства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"Спасибо за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот диалог есть. Мы будем продолжать его", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что рассказал Фицо о вчерашнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, а также о результатах заседания "коалиции решительных".

Зеленский отметил, что Украина и Словакия должны сохранять прагматический характер работы на уровне лидеров и на уровне правительств.