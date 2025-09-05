ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский раскрыл первые детали встречи с Фицо

Ужгород, Пятница 05 сентября 2025 17:21
UA EN RU
Зеленский раскрыл первые детали встречи с Фицо Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Словакии Роберт Фицо (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Словакии Роберт Фицо встретились в Ужгороде. Встреча была содержательной.

Об этом по итогам встречи заявил глава украинского государства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Спасибо за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот диалог есть. Мы будем продолжать его", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что рассказал Фицо о вчерашнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, а также о результатах заседания "коалиции решительных".

Зеленский отметил, что Украина и Словакия должны сохранять прагматический характер работы на уровне лидеров и на уровне правительств.

Встреча Зеленского и Фицо

Напомним, о начале встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо в Ужгороде словацкие СМИ написали около 15:50.

Ожидалось, что они обсудят вопрос энергетической инфраструктуры, в том числе и украинские атаки на нефтепровод "Дружба".

При этом после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на этой неделе Фицо заинтриговал, что у него для Зеленского есть послания и выводы.

К слову, более детально об ударах Украины по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" можете узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Ужгород Роберт Фицо
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России