Зеленский сделал заявление об иностранном контингенте в Украине после переговоров в США

Пока остается неизвестным вопрос о возможном размещении иностранного контингента в Украине. За это отвечает "коалиция решительных", в состав которой входят 30 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по результатам переговоров в Белом доме.