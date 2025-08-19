Зеленский сделал заявление об иностранном контингенте в Украине после переговоров в США
Пока остается неизвестным вопрос о возможном размещении иностранного контингента в Украине. За это отвечает "коалиция решительных", в состав которой входят 30 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по результатам переговоров в Белом доме.
"Мы говорим о "коалиции решительных", мы будем говорить о 30 странах, мы будем понимать, кто из этих стран что реально по факту может предложить. Кто-то, наверное, будет готов говорить о присутствии, кто будет говорить о разведке, кто-то о море, кто-то о безопасности неба, различные форматы", - отметил он.
Зеленский добавил, что некоторые из стран-участников "коалиции решительных" не имеют конституционного права для размещения войск. Но в то же время такие страны имеют возможность финансировать украинское производство.
Гарантии безопасности для Украины
Стоит отметить, что европейские лидеры для обеспечения гарантий безопасности для Украины создали "коалицию решительных". Перед визитом президента Владимира Зеленского в США состоялось заседание коалиции.
Тогда же "коалиция решительных" заявила о готовности развернуть силы сдерживания в Украине.
При этом в США также начали говорить о гарантиях безопасности для Украины. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что во время встречи Путина и Трампа на Аляске было достигнуто соглашение о гарантиях безопасности. По его словам, США и союзники могут предоставить Украине по принципу пятой статьи НАТО, но не в рамках Альянса.
Во время встречи с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что США будут привлечены к гарантиям безопасности. Он пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту" вместе с Европой.
По словам президента Украины, детали гарантий безопасности будут проработаны на протяжении 10 дней.