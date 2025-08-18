Трамп пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту"
Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники предложат Украине гарантии безопасности. Он пообещал "очень хорошую защиту".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
Он отметил, что стороны еще не обсуждали вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Также президент США повторил, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы Украину не приняли в НАТО.
Трамп добавил, что не знает, будет ли это темой обсуждений в Белом доме сегодня.
"Но мы дадим им очень хорошие гарантии безопасности, очень хорошую защиту", - заявил Трамп.
Президент США также добавил: "Сейчас у нас в другой комнате ждут люди. Все они здесь из Европы - самые влиятельные люди в Европе - и они хотят предоставить защиту. Они очень озабочены этим вопросом, и мы поможем им в этом".
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, лидеры Европы создали "коалицию решительных", чтобы обеспечить для Украины гарантии безопасности. На днях коалиция заявила, что готова развернуть силы сдерживания в Украине.
Кроме того, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что во время встречи Путина и Трампа на Аляске было достигнуто соглашение о гарантиях безопасности. По его словам, США и союзники могут предоставить Украине "гарантии, способные изменить ход игры" по принципу пятой статьи НАТО.
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что такие гарантии будут за пределами НАТО.
Уже во время встречи с Зеленским американский президент заявил, что США будут привлечены к гарантиям безопасности, но остается неизвестным, будут ли привлечены американские войска.