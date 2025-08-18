Трамп пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Он отметил, что стороны еще не обсуждали вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Также президент США повторил, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы Украину не приняли в НАТО.

Трамп добавил, что не знает, будет ли это темой обсуждений в Белом доме сегодня.

"Но мы дадим им очень хорошие гарантии безопасности, очень хорошую защиту", - заявил Трамп.

Президент США также добавил: "Сейчас у нас в другой комнате ждут люди. Все они здесь из Европы - самые влиятельные люди в Европе - и они хотят предоставить защиту. Они очень озабочены этим вопросом, и мы поможем им в этом".