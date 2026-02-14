ua en ru
Украина не сможет вступить в ЕС в 2027: еврокомиссар назвала причину

Германия, Суббота 14 февраля 2026 17:05
UA EN RU
Украина не сможет вступить в ЕС в 2027: еврокомиссар назвала причину Фото: еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос (facebook.com.marta.kosmarko)
Автор: Сергей Козачук

Украина не сможет стать членом Евросоюза с 1 января 2027 года по текущей методологии. Брюссель рассматривает возможность применения "геополитического подхода" для ускорения процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления еврокомиссара по расширению Марты Кос и премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича на Украинском ланче в Мюнхене, организованном Фондом Виктора Пинчука.

Читайте также: "Я хочу конкретную дату": Зеленский потребовал четкости относительно вступления Украины в ЕС

Позиция Еврокомиссии относительно сроков

Марта Кос отметила, что нынешние правила вступления, которые действуют десятилетиями, не позволяют реализовать присоединение Украины в ближайшие два года. В то же время она подчеркнула необходимость поиска новых решений.

"На основе текущей методологии расширения ЕС, вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года не является возможным. Но мы должны найти, как преодолеть разрыв между процессом вступления, основанным на достижениях стран-кандидатов, и геополитическими вызовами", - заявила Кос.

По ее словам, вопрос выходит за пределы обычной процедуры расширения.

"Речь идет о чем-то значительно большем - об объединении Европы. Если все сделаем правильно, мы впервые сможем получить объединенную Европу", - подчеркнула она.

"Большой взрыв" и риски для ЕС

Премьер-министр Хорватии отметил, что стандартный путь требует одобрения каждого шага всеми странами-членами, что является длительным процессом. Однако ситуация может измениться при наличии политической воли.

"Быстрый подход к вступлению возможен - но это потребует политического решения, чтобы сказать: то, как мы делали раньше - это в прошлом, что мы делаем сейчас - это геополитический подход, "Большой взрыв", - пояснил Пленкович.

В то же время он призвал к осторожности, учитывая масштабы украинской экономики, в частности аграрного сектора.

"Это можно сделать креативным способом, но это чрезвычайно сложный и деликатный процесс, который не стоит воспринимать как данность. Вступление Украины не должно вызвать дисбалансы в Евросоюзе", - добавил Пленкович.

Дата вступления под вопросом

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина стремится получить конкретную дату вступления в блок, подчеркнув, что страна заслуживает четкости в этом процессе.

Также стало известно, что ЕС готовит ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение. В частности, оно может быть постепенным и предусматривать предоставление Киеву предварительной защиты.

Также, в Украине заявляли, что в мирном плане США была зафиксирована дата вступления в ЕС в 2027 году. Однако сейчас это положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных стран-членов Евросоюза.

