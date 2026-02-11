ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Я хочу конкретную дату": Зеленский потребовал четкости по вступлению Украины в ЕС

Украина, Среда 11 февраля 2026 21:18
UA EN RU
"Я хочу конкретную дату": Зеленский потребовал четкости по вступлению Украины в ЕС Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сделает все для подготовки вступления в ЕС до 2027 года и подчеркнул, что хочет конкретной даты.

Как передает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте также: Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов

"Какие-то слухи ходили, но я к ним пока отношусь очень осторожно. Почему? Я говорил следующее, и хочу это подчеркнуть, потому что считаю, что это важно, что Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению до 27-го года. По крайней мере главные вещи мы сделаем. Второе: я хочу конкретную дату", - подчеркнул он.

Президент выразил убеждение, что если в договоре, который Украина подпишет с США и РФ, не будет даты, российский диктатор потом сделает все, чтобы заблокировать процесс вступления.

"И даже не своими руками, а руками тех или иных представителей Европы. Мы с вами свидетели соответствующих вещей, когда кластеры не открываются и т.д., проблемы были с кандидатством. Целая была волна такая... сложностей и борьбы нашей. Но, тем не менее мы получили кандидатство. С кластерами сложнее", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины важна конкретика по ЕС, поскольку это является гарантиями безопасности для страны.

"Это конкретика, с конкретной датой, а моя подпись сегодня на 20-пунктном плане, плане завершения войны, гарантирует украинцам, что будет конкретная дата нашего вступления", - отметил президент.

Напомним, ЕС готовит ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение. В частности, оно может быть постепенным и предусматривать предоставление Киеву предварительной защиты.

Отметим, в Украине заявляли, что в мирном плане США зафиксирована дата вступления в ЕС в 2027 году. Но при этом есть нюанс - положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных стран-членов ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Вступление в ЕС
Новости
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ