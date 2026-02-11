"Я хочу конкретную дату": Зеленский потребовал четкости по вступлению Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сделает все для подготовки вступления в ЕС до 2027 года и подчеркнул, что хочет конкретной даты.
Как передает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.
"Какие-то слухи ходили, но я к ним пока отношусь очень осторожно. Почему? Я говорил следующее, и хочу это подчеркнуть, потому что считаю, что это важно, что Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению до 27-го года. По крайней мере главные вещи мы сделаем. Второе: я хочу конкретную дату", - подчеркнул он.
Президент выразил убеждение, что если в договоре, который Украина подпишет с США и РФ, не будет даты, российский диктатор потом сделает все, чтобы заблокировать процесс вступления.
"И даже не своими руками, а руками тех или иных представителей Европы. Мы с вами свидетели соответствующих вещей, когда кластеры не открываются и т.д., проблемы были с кандидатством. Целая была волна такая... сложностей и борьбы нашей. Но, тем не менее мы получили кандидатство. С кластерами сложнее", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что для Украины важна конкретика по ЕС, поскольку это является гарантиями безопасности для страны.
"Это конкретика, с конкретной датой, а моя подпись сегодня на 20-пунктном плане, плане завершения войны, гарантирует украинцам, что будет конкретная дата нашего вступления", - отметил президент.
Напомним, ЕС готовит ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение. В частности, оно может быть постепенным и предусматривать предоставление Киеву предварительной защиты.
Отметим, в Украине заявляли, что в мирном плане США зафиксирована дата вступления в ЕС в 2027 году. Но при этом есть нюанс - положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных стран-членов ЕС.