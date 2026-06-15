Зеленский заявил, что предлагал Путину встретиться на этой неделе

Встреча по прекращению полномасштабной войны могла бы состояться на саммите G7 во Франции (15-17 июня), но российский диктатор не готов к переговорам.

"Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, поскольку там будут Трамп и Макрон, то есть европейцы и американцы. Это хорошая, по моему мнению, очень хорошая возможность встретиться всем вместе", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что Европа и США были согласны, а страна-агрессор снова продемонстрировала, что не готова к переговорам.

Напомним, 4 июня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к главе Кремля с предложением провести встречу в третьей стране для достижения договоренностей по долговременному миру.

В Офисе президента понимали, что диктатор вряд ли отреагирует конструктивно, однако обращение было адресовано сразу нескольким аудиториям - самому Путину, российским элитам и международным партнерам.