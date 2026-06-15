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Зеленський заявив, що пропонував Путіну зустрітись цього тижня

14:41 15.06.2026 Пн
2 хв
Які ще країни були готові взяти участь у зустрічі?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зустріч щодо припинення повномасштабної війни могла б відбутися на саміті G7 у Франції (15-17 червня), але російський диктатор не готовий до переговорів.

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"Ми передали повідомлення, що готові зустрітися з Путіним під час саміту G7, оскільки там будуть Трамп і Макрон, тобто європейці та американці. Це хороша, на мою думку, дуже хороша нагода зустрітися всім разом", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що Європа та США були згодні, а країна-агресорка знову продемонструвала, що не готова до переговорів.

Нагадаємо, 4 червня Володимир Зеленський оприлюднив відкритого листа до глави Кремля з пропозицією провести зустріч у третій країні для досягнення домовленостей щодо довготривалого миру.

В Офісі президента розуміли, що диктатор навряд чи відреагує конструктивно, однак звернення було адресоване одразу кільком аудиторіям - самому Путіну, російським елітам і міжнародним партнерам.

У відповідь Путін розкритикував ініціативу Зеленського, заявивши про нібито "грубий тон" листа. Водночас він відкинув ідею особистих переговорів, зазначивши, що "не бачить у цьому сенсу".

Глава МЗС України Андрій Сибіга у свою чергу заявив, що Путін втратив шанс вийти з війни, яка зазнає провалу, а міжнародний тиск на Росію надалі лише посилюватиметься.

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