Зеленський заявив, що пропонував Путіну зустрітись цього тижня

Зустріч щодо припинення повномасштабної війни могла б відбутися на саміті G7 у Франції (15-17 червня), але російський диктатор не готовий до переговорів.

"Ми передали повідомлення, що готові зустрітися з Путіним під час саміту G7, оскільки там будуть Трамп і Макрон, тобто європейці та американці. Це хороша, на мою думку, дуже хороша нагода зустрітися всім разом", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що Європа та США були згодні, а країна-агресорка знову продемонструвала, що не готова до переговорів.

Нагадаємо, 4 червня Володимир Зеленський оприлюднив відкритого листа до глави Кремля з пропозицією провести зустріч у третій країні для досягнення домовленостей щодо довготривалого миру.

В Офісі президента розуміли, що диктатор навряд чи відреагує конструктивно, однак звернення було адресоване одразу кільком аудиторіям - самому Путіну, російським елітам і міжнародним партнерам.