Зеленский заявил, что предлагал Путину встретиться на этой неделе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал российскому диктатору Владимиру Путину встретиться на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Встреча по прекращению полномасштабной войны могла бы состояться на саммите G7 во Франции (15-17 июня), но российский диктатор не готов к переговорам.
"Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, поскольку там будут Трамп и Макрон, то есть европейцы и американцы. Это хорошая, по моему мнению, очень хорошая возможность встретиться всем вместе", - заявил Зеленский.
Глава государства добавил, что Европа и США были согласны, а страна-агрессор снова продемонстрировала, что не готова к переговорам.
Напомним, 4 июня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к главе Кремля с предложением провести встречу в третьей стране для достижения договоренностей по долговременному миру.
В Офисе президента понимали, что диктатор вряд ли отреагирует конструктивно, однако обращение было адресовано сразу нескольким аудиториям - самому Путину, российским элитам и международным партнерам.
В ответ Путин раскритиковал инициативу Зеленского, заявив о якобы "грубом тоне" письма. В то же время он отверг идею личных переговоров, отметив, что "не видит в этом смысла".
Глава МИД Украины Андрей Сибига в свою очередь заявил, что Путин потерял шанс выйти из войны, которая терпит провал, а международное давление на Россию в дальнейшем будет только усиливаться.