Зеленський заявив, що пропонував Путіну зустрітись цього тижня
Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зустріч щодо припинення повномасштабної війни могла б відбутися на саміті G7 у Франції (15-17 червня), але російський диктатор не готовий до переговорів.
"Ми передали повідомлення, що готові зустрітися з Путіним під час саміту G7, оскільки там будуть Трамп і Макрон, тобто європейці та американці. Це хороша, на мою думку, дуже хороша нагода зустрітися всім разом", - заявив Зеленський.
Глава держави додав, що Європа та США були згодні, а країна-агресорка знову продемонструвала, що не готова до переговорів.
Нагадаємо, 4 червня Володимир Зеленський оприлюднив відкритого листа до глави Кремля з пропозицією провести зустріч у третій країні для досягнення домовленостей щодо довготривалого миру.
В Офісі президента розуміли, що диктатор навряд чи відреагує конструктивно, однак звернення було адресоване одразу кільком аудиторіям - самому Путіну, російським елітам і міжнародним партнерам.
У відповідь Путін розкритикував ініціативу Зеленського, заявивши про нібито "грубий тон" листа. Водночас він відкинув ідею особистих переговорів, зазначивши, що "не бачить у цьому сенсу".
Глава МЗС України Андрій Сибіга у свою чергу заявив, що Путін втратив шанс вийти з війни, яка зазнає провалу, а міжнародний тиск на Росію надалі лише посилюватиметься.