Трамп: встреча с Зеленским была очень хорошей, все хотят завершения войны
Президент США Дональд Трамп оценил сегодняшнюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума как очень хорошую.
Как передает РБК-Украина, заявление американского лидера приводит Sky News.
"У меня была очень хорошая встреча с президентом Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась", - подчеркнул Трамп.
В ответ на вопрос о том, есть ли возможность заключить сделку уже сегодня, Трамп заявил, что нужно "посмотреть, что еще произойдет".
"Мы встречаемся с Россией, это состоится завтра, и мы собираемся встретиться с президентом Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.)", - рассказал президент США.
Также Трамп сообщил журналистам, что вопрос о вступлении Зеленского в Совет мира они не обсуждали.
К слову, сегодня, 22 января, должна состояться встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с Путиным.
Встреча Трампа и Зеленского
Напомним, сегодня, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Ранее в СМИ распространяли слухи о том, что украинский и американский лидеры на таком форуме должны были подписать "план процветания" Украины на 800 млрд долларов.
Но несколько дней назад Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что планы подписать такой документ сорвались. При этом неназванный американский чиновник рассказал изданию, что "план процветания" все еще нуждается в доработке.
Сам глава украинского государства подчеркивал, что он поедет на Всемирный экономический форум, если будут готовы документы о восстановлении Украины и гарантиях безопасности для Украины. По его словам, никому не нужна пустая политика.